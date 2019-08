Le studio Alexandra Yoga de Saint-Jérôme et Körpofit de Mirabel s’associent afin de créer un évènement solidaire pour Centraide Laurentides

Le studio Alexandra Yoga de Saint-Jérôme et Körpofit de Mirabel s’associent pour une première fois afin de créer un évènement solidaire pour Centraide Laurentides. L’évènement Connexion YOGA x PILATES aura lieu le samedi 7 septembre prochain, de 9 h à 12 h, au parc de la Côte-Parent à Saint-Jérôme.

L'objectif de cet événement, animé par Julie Demers et Lydia Mimeault, est de mobiliser la population vers un mieux-être par le mouvement et la connexion du cœur pour la communauté. Méditation guidée, yoga, pilates et détente, conférence santé seront notamment au programme de cette journée.

À propos du Studio Alexandra Yoga

La mission du studio est de guider les élèves dans l’évolution de leur pratique de yoga. Il accueille des participants de tous les niveaux dans un lieu sécuritaire où le respect est de mise. Il offre des cours qui apportent non seulement un bienfait physique, mais touchent le coeur et incitent chacun à réfléchir et à se questionner sur son cheminement personnel. Alexandra Yoga est un endroit débordant d’énergie positive. C’est un espace ouvert aux membres de la communauté qui s’y rencontrent, échangent les uns avec les autres, partagent entre eux ce qui leur tient à cœur, en pratiquant le yoga.

À propos du Studio Körpofit

Entièrement dédiée à votre bien-être, Körpofit est une entreprise à l’approche humaine et authentique qui vous apprend à bouger au quotidien. Le studio propose des séances d’entraînement adaptées à votre réalité et à vos activités de travail, qui vous aident à améliorer votre santé.

En effet, les séances sont inspirées de la méthode Pilates et permettent d’abord de prendre conscience de votre corps et de votre posture. Vous améliorez donc l’équilibre naturel de vos mouvements en profondeur, en plus de renouveler complètement votre force et votre énergie. Ces bienfaits vous aident ensuite à déployer votre plein potentiel et à vivre pleinement.