C’est parti pour le projet pilote « Dans ma rue, on joue! » à Sainte-Thérèse

Le projet pilote Dans ma rue, on joue!, annoncé en mai dernier à Sainte-Thérèse, voit le jour! La Ville est fière d’annoncer que le jeu libre est officiellement autorisé sur six rues de son territoire, et ce, jusqu’au 31 octobre 2019.

Le choix des rues s'est effectué à la suite d’un appel de la Ville auprès des citoyens pour recevoir des candidatures, qui ont ensuite été analysées en fonction des critères d'admissibilité établis. Des affiches seront installées à l’entrée et à la sortie pour bien identifier les rues sélectionnées, les automobilistes sont invités à faire preuve de vigilance dans ces secteurs. Un bilan sera effectué à la fin du projet pilote afin de déterminer si l’initiative sera reconduite pour les années à venir.

Rues sélectionnées

1. rue Hardy

2. rue Moreau

3. rue Toupin

4. place Monette

5. rue du May

6. rue Thibault

Pour connaitre les détails du projet Dans ma rue, on joue! visitez le www.sainte- therese.ca > Service aux citoyens > Sports et loisirs > Dans ma rue, on joue! – projet pilote.

Pour plus de renseignements, allez à l'adresse [email protected].

Rappelons qu’à l’été 2017, des changements ont été apportés au Code de la sécurité routière du Québec, permettant ainsi ce type d’initiative.