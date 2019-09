Concours Rosemère en fleurs : les grands gagnants de 2019

Les grands gagnants de l’édition 2019 du concours Rosemère en fleurs ont été dévoilés le jeudi 5 septembre, à l’hôtel de ville.

« Autant pour les citoyens que pour la Ville, le grand défi du concours, qui en est à sa 31e édition, est de poursuivre cette tradition rosemèroise et de la garder bien vivante. Au fil des éditions, les Rosemèrois ont développé leur ingéniosité et leur créativité dans l’art d’aménager leur cour et leur jardin. Une émulation se crée également entre les participants et même avec le voisinage. Je salue les citoyens et les commerçants qui contribuent ainsi à embellir notre paysage urbain et à améliorer la qualité de vie de notre collectivité. Nos plus vives félicitations aux gagnants et aux participants de l’édition 2019 », a lancé avec une pointe de fierté le maire, Eric Westram, lors de cette soirée de remise des prix.

Comme pour chaque édition, toutes les résidences de Rosemère étaient inscrites d’office au concours Rosemère en fleurs dans les catégories du volet Résidentiel (Façade fleurie, Petit coin attrayant, Jardin indigène et Jardin contemporain) et les commerces dans le volet Commercial, de même que dans les catégories Arbre et Rue fleurie. Les participants pouvaient également s’inscrire gratuitement dans les catégories spécialisées : Action environnementale, Jardin potager et Cour arrière. Deux nouvelles sous-catégories ont été ajoutées : Multilogements, dans la catégorie Jardin potager et Terrain de moins de 4 999 pi2, dans la catégorie Cour arrière.

Dans les catégories générales, les grands gagnants pour le volet résidentiel :

Façade fleurie : 355, rue Golfridge

Petit coin attrayant : 235, rue Hertel

Jardin indigène : 208, rue Tallwood Jardin contemporain : 301, rue Northcote

Mon ami l’arbre : Arbre majestueux : 176, rue Maria (noyer noir)

Mention spéciale pour la foresterie urbaine : 261, rue de Rosemère - Effort remarquable de diversification de la forêt urbaine, en intégrant aux aménagements paysagers des dizaines d’essences d’arbres différentes.

Dans les catégories générales, les grands gagnants pour le volet commercial :

Secteur du boulevard Labelle : Les salons funéraires Guay, 418, boulevard du Curé-Labelle Secteur Grande-Côte et autres secteurs : Industries Isocan, 461, chemin de la Grande-Côte

Les grands gagnants dans les catégories spécialisées :

Jardin potager (résidentiel) : 273, de la Clairière

Jardin potager (multilogements) : 56, rue Bouthillier (centre d’hébergement pour aînés).

Mention spéciale pour l’intégration harmonieuse en façade de nombreux végétaux comestibles : 37, rue Clervaux

Action environnementale : résidente de Rosemère, Mme Mireille Ladouceur est enseignante à l’école Val-des-Ormes et est responsable du comité vert de l’école. Ce prix lui est décerné pour son engagement dans la transmission de ses connaissances en environnement auprès des élèves. Elle a mis en place des projets tels que des collectes de matières, du compostage et un jardin pédagogique.

Cour arrière : Terrain de moins de 4 999 pi2 : 532, rue des Alises Terrain de 5 000 pi2 à 9 999 pi2 : 472, rue de l’Érablière

Terrain de 10 000 pi2 à 19 999 pi2 : 266, rue de Rosemère

Terrain de plus de 20 000 pi2 : 492, rue de l’Érablière

Mention spéciale pour un petit coin attrayant en cour arrière : 346, rue Vallon

Dans la catégorie Rue fleurie, voici les gagnants dans chacun des secteurs :

Secteur 1 : rue Willowtree

Secteur 2 : rue York

Secteur 3 : rue de Rosemère

Secteur 4 : rue Avalon

Secteur 5 : rue des Charentes

Secteur 6 : rue Jack-Rice

Chaque été, une vingtaine de juges bénévoles sillonnent le territoire pour évaluer les aménagements paysagers et en déterminer les grands gagnants. Le maire Westram remercie chaleureusement celles et ceux qui ont accepté pour l’édition 2019 de jouer ce rôle important.

La 20e édition de la Visite des jardins secrets : des visiteurs comblés

Par ailleurs, les 13 et 14 juillet derniers se tenait la 20e édition de la Visite des jardins secrets, qui s’est déroulée sur un week-end complet plutôt qu’en une seule journée. Pour l’occasion, M. Larry Hodgson, chroniqueur spécialisé en horticulture environnementale très apprécié du public, a agi à titre de président d’honneur. Il a été présent dans les jardins au cours de ces deux journées, pour aller à la rencontre des visiteurs et leur transmettre de judicieux conseils.

Les citoyens et les visiteurs d’ici et d’ailleurs ont été encore une fois subjugués par la composition et l’originalité des trésors horticoles aménagés dans les cours privées de Rosemère. Le maire Westram a profité de l’occasion pour remercier les citoyens propriétaires qui ont pris le temps d’accueillir les visiteurs et de leur ouvrir la porte de leur magnifique jardin.

Dans le cadre du week-end de cette 20e édition, La Ville de Rosemère est heureuse d’avoir récolté un montant de 5 330 $, soit la somme représentant tous les profits réalisés par la vente de billets, qu’elle remettra à l’organisme de répit Les Petits Plaisirs. Sa mission est d’aider les familles de la région ayant un enfant handicapé à bénéficier de certains services essentiels à leur qualité de vie.