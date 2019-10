Collecte de sang: 147 donneurs ont permis de récolter 120 poches de sang

Ce sont 147 donneurs qui ont participé à la collecte de sang du conseil municipal de Rosemère, la semaine dernière à la Place Rosemère.

Au total, ce sont 120 poches de sang qui ont été prélevées lors de cette journée. À la suite de ce don, une séparation des produits sanguins est effectuée en laboratoire; ces produits permettront de créer plus de 480 unités, destinées aux hôpitaux publics du Québec, sauvant ainsi autant de vies.

« Les membres du conseil municipal et moi-même nous réjouissons du grand succès qu’a connu cette collecte, lorsque nous constatons la quantité de produits issus de ces dons, a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram. Ce petit geste posé par les 147 donneurs contribuera à sauver plusieurs vies et je tiens à les remercier. Enfin, je tiens à souligner la contribution des employés et bénévoles d’Héma-Québec présents à cette journée, ainsi que la participation de Place Rosemère, qui nous permet de tenir l’événement dans leurs espaces année après année », a-t-il conclu.