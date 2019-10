L'Halloween reporté à demain à Sainte-Anne-des-Plaines et Saint-Colomban

Considérant les conditions météorologiques, les Villes de Sainte-Anne-des-Plaines et Saint-Colomban déplacent à leur tour la soirée d’Halloween au vendredi 1er novembre.

Suite au débat tenu dans les différentes villes, à l’annonce de conditions météorologiques peu clémentes, ainsi que faisant suite au sondage éclair à la population, la décision de déplacer la soirée d’Halloween au vendredi 1er novembre 2019 a été prise.

Dans le cadre du sondage éclair de la Ville effectué sur Facebook, 787 réponses ont été récoltées en moins de 2 heures: 51% des répondants sont en faveur de déplacer la soirée au vendredi 1er novembre, contrairement à 49% des répondants qui sont plutôt en faveur de maintenir la soirée d’Halloween le 31 octobre. Les opinions sont polarisées, et la décision difficile à prendre.

Toutefois, considérant qu’il s’agit d’une fête pour enfant, que la sécurité sur les routes et que le plaisir sont deux conditions de réussite, il a semblé plus évident à la Ville de choisir de reporter la soirée au vendredi 1er novembre. Les conditions météo seront plus clémentes et les enfants pourront ainsi vivre un moment plus agréable.

Sous des précipitations abondantes, la visibilité est grandement réduite, et la Ville a souhaité que le moins de monde possible ne circule à pied sur les routes dans ces conditions, et encore moins, de jeunes enfants.

Une situation similaire à Saint-Colomban

En effet, la Ville de Saint-Colomban a annoncé qu’elle reportait au vendredi 1er novembre l’ensemble de ses activités de distribution de friandises à l’occasion de la fête d’Halloween. La population a également été invitée à déplacer au lendemain les activités initialement prévues le 31 octobre pour Halloween, qu’il s’agisse d’une tournée porte-à-porte des résidences ou de distribution de bonbons au domicile.

Horaires

Bibliothèque : midi à 17h (également le jeudi 31 de 10h à 20h)

Centre récréatif : 8h à midi

Maison des jeunes : 17h à 21h

Caserne 2 : 16h30 à 20h.