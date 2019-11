Des Boîtes à lire neuves et colorées à Sainte-Thérèse

Un vent de fraîcheur souffle sur les Boîtes à lire de Sainte-Thérèse, puisque la Ville a récemment procédé au remplacement de cinq d’entre elles sur son territoire. Celles situées à la place Lagoa, devant la Maison du citoyen, sur le boulevard des Mille-Îles Est et à proximité du Resto POP Thérèse-De Blainville ont donc été remplacées par un tout nouveau modèle, et une nouvelle boîte a été installée devant les Résidences du Marché.

L’ancien modèle a ainsi fait place à des boîtes au design aisément reconnaissable de diverses couleurs vibrantes : orange éclatant, rouge pompier, vert lime, bleu royal et jaune citron. Ces boîtes plus résistantes affichent également un nouveau visuel permettant de bien les reconnaître.

Sans frais et sans inscription, toute l'année

Les passants sont invités à prendre ou à déposer un livre qu’ils aimeraient partager dans l’une des Boîtes à lire à leur disposition. Qu’il s’agisse de bandes dessinées, de livres de recettes, de

magazines ou encore de romans en français ou même en anglais, la diversité caractérise leur contenu. Elles sont accessibles sans frais et sans inscription, 365 jours par année.

« Ce réseau de libre-échange de livres mis sur pied il y a 4 ans gagne en popularité, et la Ville est fière d’encourager ainsi le partage et la lecture. Désormais plus grandes, les Boîtes à lire peuvent accueillir plus de livres, pour un maximum de choix pour les citoyens! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant. La substitution des autres boîtes est prévue au printemps prochain.

Appel au civisme

Peu de temps après son installation, une nouvelle boîte située au parc Richelieu a été vandalisée et elle a dû être retirée. La Ville tient à mentionner que toute personne témoin d’une situation inhabituelle ne doit pas hésiter à contacter la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au 450 435-2421.

Voici les 10 emplacements des Boîtes à lire à Sainte-Thérèse :

1) Boulevard des Mille-Îles Est (entre les rues Monette et Verschelden)

2) Carrefour Jeunesse-Emploi (100, boul. Ducharme)

3) Jardin communautaire du Boisé (coin des rues Saint-Pierre et Éloi-Filion)

4) Maison des jeunes des Basses-Laurentides (53, rue Saint-Lambert)

5) Maison des mots des Basses-Laurentides (4, rue du Ravin)

6) Maison du citoyen (37, rue Turgeon)

7) Résidences du Marché (25, rue du Marché)

8) Place des pianos (à la gare intermodale)

9) Place Lagoa (coin des rues de l’Église et Blainville Ouest)

10) Resto POP Thérèse-De Blainville (61, rue Blainville Ouest)

Une carte Google des emplacements est disponible. Pour plus de renseignements, contacter le service de la culture et des loisirs, 450 434-1440, poste 2301.