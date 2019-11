La tradition de la Grande illumination revient à Sainte-Thérèse

C’est le vendredi 22 novembre prochain, dès 18 h, que les Thérésiens sont attendus à la Place du Village (6, rue de l’Église) pour une soirée devenue un rendez-vous festif haut en couleur : la Grande illumination du Village de Sainte-Thérèse.

Les spectateurs auront droit cette année à une formule renouvelée du très attendu spectacle mettant en scène musique et feu d’artifice provenant du toit de l’hôtel de ville. Les arbres sur la rue de l’Église et l'immense, situé à la Place du Village, seront également ornés de nouvelles décorations illuminées.

Entre le Père Noël et le DJ Christian Alary

« La Grande illumination, c’est le moment où citoyens et visiteurs s’emmitouflent et se rassemblent au Village de Sainte-Thérèse. C’est une soirée en plein air passée en famille et entre amis, lors de laquelle la magie des Fêtes déferle chez nous et nous touche droit au cœur », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les citoyens auront également le bonheur d’accueillir le père Noël, alors que le DJ Christian Alary prendra place derrière les tables tournantes pour faire danser la foule. Chocolat chaud et autres surprises seront également de la partie.

La Grande illumination donne le coup d’envoi aux festivités du Village de Noël qui a lieu du 28 novembre au 15 décembre prochain, au Village de Sainte-Thérèse. La programmation complète est également disponible sur le site de la Ville.