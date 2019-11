Ingrid Falaise en conférence pour dénoncer la violence faite aux femmes

L'auteure Ingrid Falaise sera de passage à Sainte-Thérèse pour présenter sa conférence "Je me suis choisie" le mardi 3 décembre, à 19 h, au centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville.

Cette conférence gratuite fait écho aux 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes qui se déroulent annuellement du 25 novembre au 6 décembre.

Expérience personnelle et best-seller

« Le courage dont fait preuve Ingrid Falaise en acceptant de raconter son histoire est inspirant. Elle fait une différence dans la vie de personnes qui subissent de la violence conjugale en les incitant à demander de l’aide, une aide précieuse qui pourra leur permettre de s’en sortir. Nous sommes fiers de l’accueillir chez nous! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Le tout premier récit d'Ingrid, Le Monstre , a été publié à la maison d'édition Libre Expression le 7 octobre 2015. Moins d'un mois après sa sortie, il a été sacré best-seller. Son livre a été transporté au petit écran, tout d'abord sur tou.tv à l'hiver 2019, puis à Radio-Canada à l'automne 2019.

Des municipalités alliées contre la violence conjugale

Le 4 mars dernier, la Ville de Sainte-Thérèse s’est positionnée en adoptant une résolution la proclamant alliée contre la violence conjugale, joignant sa voix à 390 autres villes du Québec. Ce faisant, elle souhaitait sensibiliser les citoyens à cet enjeu qui fait encore trop de victimes dans notre société. « Nous devons collectivement condamner toute forme de violence, d'abus de

pouvoir et d'inégalités sociales », a détaillé la mairesse.

Un organisme offrant du répit

Le Mitan œuvre sur le territoire de Sainte-Thérèse depuis 1980. Cet organisme travaille à temps plein à établir des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes. Depuis l'ouverture de cette maison d'hébergement, plus de 2 500 femmes et leurs enfants y ont été accueillis.

Avec les années, la quantité de services offerts au Mitan se sont multipliés, toutefois leur mission est demeurée la même, soit de redonner leur pouvoir aux femmes victimes de violence conjugale et d’offrir du plaisir et de la douceur aux enfants affectés par ces situations.

La conférence d'Ingrid falaise est réservé aux citoyens de Sainte-Thérèse. L’inscription en ligne est obligatoire. Une carte citoyen valide est nécessaire pour ce faire.Le centre culturel et communautaire est situé au 120, boul. du Séminaire.