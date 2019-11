Dégustation de vins "Végas", une soirée au profit des enfants atteints de cancer

Leucan Laurentides-Lanaudière, en partenariat avec Hamel BMW de Blainville et Le Groupe Solist Technologies et Garde Robes Gagnon ont annoncé la 2e édition de la soirée-bénéfice "Dégustation Vegas – Le jeu du vin".

Cet événement original, qui a connu un grand succès l’an dernier, aura lieu le jeudi 20 février 2020 chez le concessionnaire Hamel BMW de Blainville.

Mathieu Déziel, directeur régional à Leucan Laurentides-Lanaudière, indique: « Ce sont 320 personnes qui ont profité de cette soirée unique en son genre l’an passé et nous sommes extrêmement heureux de ramener la Dégustation Vegas en 2020. Les gens sortent de cet événement avec le sourire parce qu’ils ont passé une soirée remplie de découvertes, parce qu’ils ne dégusteront plus jamais le vin de la même manière et surtout parce qu’ils ont contribué à aider les familles de la région dont l’enfant est atteint de cancer ».

La soirée aura lieu sous la présidence d’honneur de Johanne Marin et Armand Gagnon de l’entreprise mirabelloise Garde Robes Gagnon. Après avoir assisté à la première édition, c’est sans hésiter et avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont accepté de soutenir la soirée du 20 février : « Nous avons énormément de chance d’avoir des enfants et des petits-enfants en pleine santé. C’est pourquoi nous avons décidé de nous impliquer avec Leucan, une cause importante, qui aide toutes ces familles dans cette grande épreuve qu’est le cancer d’un enfant. Nous espérons faire de cet événement un incontournable pour amasser des fonds qui aideront toutes ces familles » confie Mme Gagnon.

Miser sur du vin

Après un bref cours de sommellerie donné par la réputée Jessica Harnois, aussi conceptrice du jeu, les invités mettront leurs connaissances à l’épreuve. Pour chacune des quatre dégustations à l’aveugle des vins sélectionnés, ils miseront, comme au poker ou au casino, sur les réponses aux questions de la sommelière : la pastille de goût, le cépage, l’origine, le millésime et autres.

La personne qui amassera le plus de jetons gagnera. Une belle façon de s’initier à la dégustation de vin par le jeu et/ou de tester ses connaissances dans une ambiance électrisante.

Le volet gastronomique sera assuré par le fameux chef Martin Juneau de Pastaga – restaurant et vins nature, situé à Montréal. Il sera accompagné du chef Alexandre Loiseau et de leur brigade, afin de proposer un menu quatre services en accord avec les vins de la soirée.

C'est là une occasion de déguster leur cuisine inventive, sophistiquée et éclectique, dont la réputation n’est plus à faire. Les dents sucrées seront aussi comblées, car le dessert sera présenté par Chocolaterie Mathilde Fays.

Tables et billets en prévente dès maintenant, commandites disponibles

Les billets pour cette soirée sont actuellement en prévente. Jusqu’au 20 décembre prochain, il est possible de profiter d’un rabais en se procurant une table de huit personnes au coût de 1150$ et le billet individuel au coût de 145$.

Après cette date, la table sera au coût de 1 300 $ et le billet à 165 $.

Les entreprises de la région peuvent également soutenir la soirée, tout en profitant d’un rayonnement, en prenant part au programme de commandites de l’événement. Leucan Laurentides-Lanaudière est également à la recherche d’items qui seront vendus à l’encan silencieux. Les billets sont disponibles en ligne mais il est possible de communiquer avec Leucan Laurentides-Lanaudière au 450 437-2090, poste 3224.