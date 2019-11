Une semaine dédiée à l'art et à la différence du 1er au 7 décembre

L’Académie des arts – Trouve ta voie est lance la toute première édition de la Semaine Art et Différence des Laurentides qui se tiendra du 1er au 7 décembre prochain, dans les locaux de l’organisme à Rosemère.

Cet événement proposera, entre autre, une exposition en arts visuels dont les exposants sont des personnes vivant avec une différence (déficience intellectuelle ou physique, trouble du spectre de l’autisme, trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou problèmes auditifs. Cette semaine, organisée en partenariat avec le ministère de la culture et des communications, vise à promouvoir les habiletés artistiques des exposants tout en sensibilisant la population à leur réalité.

« Nous sommes fiers de mettre en lumière le talent et la créativité des personnes qui vivent avec une différence, souligne Joëlle Doré-Hébert, directrice générale de l’Académie des arts – Trouve ta voie. L’art, c’est une façon de communiquer qui est universelle. On aimerait que cet événement favorise l’ouverture d’esprit et unisse les gens autour d’un intérêt commun sans égard aux différences de chacun. »

En plus de pouvoir profiter de l’exposition, les visiteurs auront la chance d’assister à une prestation de l’artiste Jorane lors du vernissage et de rencontrer le président d’honneur de l’événement, Éric Westram, maire de Rosemère.

Une programmation entièrement gratuite

Voici ce qui attend notamment les visiteurs lors de cette semaine unique lors de laquelle ils pourront également prendre part à des activités artistiques immersives :

● Exposition en visite libre, du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h et le samedi, de 10 h à 14 h.

● Conférence sur « Les arts inclusifs », par Mikaël Theimer, photographe. Mercredi 4 décembre, 15h (Inscription obligatoire ici).

● Conférence sur les « Pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada », par Véro Leduc, professeure au département de communication sociale et publique à l’UQAM. Mercredi 4 décembre, 19 h (Inscription obligatoire ici).