L’Académie Ste-Thérèse amasse 26 000 $ lors du Défi têtes rasées Leucan

Leucan Laurentides-Lanaudière s'est montrée satisfaite de la dernière édition du Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim, qui avait lieu récemment à l’Académie Sainte-Thérèse. Vingt-cinq courageux ont posé le grand geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer et ont permis d’amasser la somme de 26000 $.

Défi des leaders volet Jeunesse

Le succès de cette édition a permis à l’école de se qualifier au Défi des leaders Leucan Jeunesse. Ce défi est une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan, visant à mobiliser les leaders de partout au Québec autour de la cause des enfants atteints de cancer et leur famille tout au long de l’année.

L’implication des leaders jeunesse comporte trois étapes : organiser un Défi têtes rasées Leucan, s’engager à une collecte de groupe ayant un objectif minimum de 10 000$ et lancer le Défi à un autre leader pour l’année suivante. Les détails sont disponibles en ligne.

Dominic Paquet, l'humoriste porte-parole

Cette édition a eu Loudovick Gauthier comme porte-parole et enfant Leucan. Maintenant âgé de 12 ans, il est atteint de la leucémie depuis mai 2016. Loudovick est toujours prêt à aider et à venir parler de ce que Leucan apporte, à lui et sa famille. Il a remis un don de 1000$ au thermomètre de l’Académie Sainte-Thérèse.

Les participants ont eu droit à la visite de l’humoriste et porte-parole du Défi têtes rasées Leucan, Dominic Paquet. Ce dernier a offert son soutien aux participants en les remerciant personnellement. Il en a profité pour immortaliser le moment en prenant des photos et en jasant avec tous et chacun. Leucan a la chance d’avoir Dominic Paquet à titre de porte-parole depuis maintenant 7 ans !

Des partenaires importants

Claude Ricard, technicien en loisirs et responsable de la vie étudiante a Leucan gravé sur le cœur et est l’organisateur depuis 2013. Il a été épaulé par deux stagiaires, Ariane Morand et Andreann Perreault.

De plus, une équipe de coiffeurs du salon de coiffure De Carrini Trends Rosemère est venue bénévolement raser les cheveux de nos courageux. Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 4e année.