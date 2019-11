Les 65 ans et plus bénéficient d'un rabais pour les activités physiques

La Ville de Sainte-Thérèse a annoncé que, dès la session d’hiver 2020, les citoyens de 65 ans et plus auront droit à un rabais de 10 % sur leur inscription à un ou plusieurs cours d’activités physiques dirigés en salle.

Cette nouvelle mesure découle directement des objectifs énoncés dans la Politique intégrée de la famille et des aînés (PIFA) de la Ville, mise sur pied en 2017.

Début des inscriptions le 11 décembre

« Dans notre Politique, il est clair qu’encourager et faciliter l’accès aux activités physiques pour les personnes âgées de 65 ans et plus est une priorité. Ce rabais s’avère être une façon simple et concrète d’inciter les aînés thérésiens à bouger », a souligné Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Les citoyens souhaitant se prévaloir de ce nouveau rabais pourront le faire dès la session d’hiver 2020, dont les inscriptions débutent le 11 décembre prochain. Les cours dirigés en salle comprennent notamment l’essentrics, le yoga et la Zumba or. La liste complète des activités offertes et les inscriptions sont disponibles en ligne. La Carte citoyen ou la Carte non-résident valide est obligatoire.