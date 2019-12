Deux organismes lancent une pétition en faveur du mini-complexe sportif à Lorraine

Les organismes sportifs Patinage des Mille-Îles et Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère ont lancé tout récemment une pétition pour appuyer le projet de mini-complexe sportif que souhaite réaliser la Ville de Lorraine.

Comprenant un aréna et un bassin aquatique de 25 mètres, cette nouvelle infrastructure, estimée à 18 M $ répondrait aux besoins des organismes et associations sportives, tout comme à ceux des Lorrains.

Les instigateurs de la pétition souhaitent remettre la pétition au conseil municipal de Lorraine avant le dépôt de la demande de subvention au gouvernement provincial à la fin février 2020. L’objectif étant de recueillir le plus grand nombre de signataires, la population de Lorraine et celle des villes avoisinantes est invitée à joindre ce mouvement qui mobilise déjà plus d’un millier de signatures.