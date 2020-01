Un mois de janvier à l'abri des froids extrêmes

Le mois de janvier est connu habituellement avec des températures parmi les plus froides de l'année. Par contre, selon les météorologues, le Québec évitera le vortex polaire pour les premiers mois de l’hiver.

Au lieu de subir le froid, des températures douces seront propices à plus de précipitations dans la province tandis que l’ouest du pays sera victime du vortex polaire. Les spécialistes indiquent que jusqu’à la mi-janvier les températures au-dessus des normales seront en majorités. Il ne faut pas oublier que ce ne sont que des prédictions et qu’il n’est pas exclu que le mercure puisse chuter par moment.

Une température ressentie plus froide en 2019

À titre comparatif, le 7 janvier 2019 il avait fait -13 °C, tandis qu’on enregistre un an plus tard -5 °C. Par contre, en 2019 la majorité des températures enregistrées étaient plus élevées que cette année, mais les températures ressenties étaient en dessous de -20 °C dans la plupart des cas.

Du froid à venir

Normalement, les températures moyennes les plus froides sont enregistrées de la mi-janvier jusqu’au début du mois de février. Par exemple, dans le sud de la province, les maximums sont de -6 °C. Les météorologues ne peuvent pas déterminer le moment où le vortex pourrait revenir, car il est encore trop tôt.

Des records de froid en novembre

Nous nous souviendrons qu’en novembre dernier, nous avons été victimes du froid hâtif causé par le vortex polaire. On a enregistré des records de froid. Par contre, la mi-décembre pour le sud du Québec a été un moment de temps clément et doux.

Bien que la météo soit des estimations et des approximations, que pensez-vous de ce début d’hiver ?