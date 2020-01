Une Fête des Neiges sous le signe du cirque à Lorraine

La Fête des neiges déferlera de nouveau sur le parc Lorraine le samedi 1er février de 10 h à 16 h. Soyez au rendez-vous pour profiter d’une panoplie d’activités sous le thème "Un cirque dans la neige" : autotamponneuse sur glace, tyrolienne, rallye de la bibliothèque, Arc attaque, jeux gonflables, tour de carriole, carrousel de poneys, mascottes…

Cette année encore, les familles sont invitées à participer au concours "Mon bonhomme et moi". Pour ce faire, elles doivent donner libre cours à leur imagination pour façonner un bonhomme de neige, puis envoyer une photo de leur création à [email protected] d’ici le 30 janvier prochain. Les photos reçues seront exposées pendant la Fête des neiges, et les visiteurs pourront choisir leur photo préférée. La famille gagnante du concours sera dévoilée à 14 h 30. Elle remportera plusieurs prix et verra la photo soumise pour ce concours publiée sur la page Facebook ainsi que dans le bulletin municipal de la Ville de Lorraine.

Nouveauté 2020, la Ville fait également appel aux visiteurs pour participer au Défi Château de neige 2020, un concours se déroulant à l’échelle nationale. Les citoyens pourront donc participer à la construction d’un château de neige unique.

« La Fête des neiges de Lorraine est toujours une belle occasion de profiter du grand air en s’amusant. J’invite la population à venir célébrer avec nous, en famille ou entre amis. Nous avons une programmation variée qui plaira à tous. Cette édition sonnera également le coup d’envoi des festivités du 60e anniversaire de la ville, qui a vu le jour le 4 février 1960. Tout au long de l’année, on soulignera donc ces 60 chandelles lors de nos grands événements. Surveillez nos outils de communication pour être informés des autres activités à venir », invite le maire de Lorraine, Jean Comtois.

En cas de mauvais temps, visitez la page Facebook de la Ville de Lorraine pour savoir si l’événement est maintenu. La programmation complète et les détails du concours sont disponibles en ligne.