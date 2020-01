Circulation : la vitesse fixée à 40 km/h dans trois rues Roseméroises

Dès le 10 février prochain, une nouvelle limite de vitesse fixée à 40 km/h entrera en vigueur sur trois grandes artères du territoire de Rosemère, soit le chemin de la Grande-Côte, le boulevard Roland-Durand et la montée Lesage. Cette modification a été mise en place dans le but d’accroître la sécurité des citoyens qui circulent sur ces routes, comme les automobilistes, les piétons et les cyclistes.

Au cours des derniers mois, plusieurs résidents ont partagé leurs préoccupations à l’égard de la vitesse permise sur ces artères rosemèroises. Ainsi, le Comité de sécurité routière de la Ville de Rosemère, auquel participe la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, s’est penché sur la question et a formulé des recommandations quant à la réduction des limites de vitesse sur ces trois rues grandement empruntées par les usagers de la route.

« La sécurité des citoyens est un enjeu de première importance à Rosemère. La vitesse étant l’une des principales causes d’accidents de la route au Québec, il est primordial de mettre en place des mesures d’atténuation afin de diminuer les risques et d’assurer la sécurité de tous », a déclaré le maire de Rosemère, Eric Westram.

À noter que des panneaux sont déjà installés sur les rues concernées et que cette nouveauté sera diffusée sur l’ensemble des plateformes de communication de la Ville afin d’informer la population de ce changement à venir.