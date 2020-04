Le CISSS des Laurentides rappelle les ressources disponibles pour les personnes exposées aux maltraitances

En cette période de pandémie, où chaque individu est invité à maintenir une distanciation sociale et à demeurer le plus possible à la maison, le CISSS des Laurentides a souhaité sensibiliser les citoyens de la région à assurer une vigilance auprès des personnes les plus vulnérables. La structure a ainsi rappelé les différents numéros à contacter si vous êtes témoin de maltraitances en ces temps de confinement ou si vous ou vos proches éprouvez des effets psychologiques néfastes.

La distanciation sociale consiste à se tenir à une certaine distance physique les uns des autres, soit deux mètres, mais chacun est par ailleurs encouragé à maintenir des liens pour voir au bien-être de sa famille, ses amis et ses voisins plus isolés. Nous avons tous une responsabilité sociale afin de dénoncer les problématiques vécues par notre entourage. Le CISSS appelle à la solidarité et la bienveillance en cette période de crise.

Ainsi, toute personne étant témoin d’abus financiers envers les aînés, d’abus physiques sur les enfants ou de violence conjugale envers les femmes, pour n’en nommer que quelques-uns, doit immédiatement communiquer avec les ressources disponibles pour venir en aide à ces personnes qui sont plus à risque de maltraitance dans le contexte d’isolement à domicile. À cet effet, certains organismes peuvent offrir de l’aide :

• Aide Abus Aînés │1 888 489-2287

• Signalement DPJ │ 1 800 361-8665

• SOS violence conjugale │ 1 800 363-9010

Des contacts pour lutter contre les effets psychologiques du confinement

De même, si vous ou l’un de vos proches vivez de l’anxiété, de la détresse, du stress, des difficultés personnelles ou familiales ou encore si vous avez des problèmes de dépendance (alcool, drogues ou jeu), communiquez sans tarder avec l’un ou l’autre des organismes suivants:

• Info-Social │ 811

• Centre prévention suicide Faubourg │ 1 866 APPELLE (277-3553)

Bien évidemment, si votre état de santé ou celui de la personne pour qui vous appelez exige des soins d’urgence, composez le 911.

Le CISSS des Laurentides rappelle que si vous éprouvez des symptômes d’allure grippale, vous devez communiquer rapidement avec la ligne d’information générale de la COVID-19 en composant le 1 877 644-4545.