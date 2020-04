CISSS des Laurentides : les unités des naissances des hôpitaux du et sa maison des naissances continuent d’accueillir les futures mamans

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a souhaité rassurer les futures mamans de la région qui accoucheront dans les prochaines semaines : les équipes de ses unités des naissances ainsi que celle de sa maison des naissances continuent de les accueillir pour leur accouchement. Le second parent ou la personne significative choisie pour accompagner la future maman sera aussi admis pour l’accouchement et pour le séjour postnatal.

Quelques modalités ont toutefois été fixées pour la protection des femmes enceintes et leur nouveau-né :

• Aucun visiteur n’est admis pendant les rendez-vous de suivi de grossesse. Cela inclut les conjoints, les enfants et les accompagnants;

• Le second parent, ou la personne significative, est admis à l’accouchement et lors du séjour postnatal, s’il ne présente pas de risques d’infection ou de symptômes liés à la COVID-19;

• Tous les parents doivent demeurer à la chambre pendant leur séjour et ne pourront circuler librement;

• Les repas sont offerts à la mère et, de façon exceptionnelle, à l’accompagnateur puisqu’aucune sortie de la chambre n’est permise;

• Il ne sera pas possible de recevoir des visiteurs pendant le séjour;

• Les femmes qui ne présentent pas de risques d’infection ou de symptômes liés à la COVID-19 pourront être suivies par le service de sage-femme.