Les différents milieux d’exercice en agence de placement de santé  

Les professionnels de la santé peuvent travailler dans des milieux très variées. Celle-ci sont principalement embauchées dans le secteur public, mais peuvent également travailler dans des établissements privés conventionnés ou non conventionnés. Voici les principaux secteurs qui les embauchent.

Le Réseau de la santé et des services sociaux

Le Réseau de la santé des des services sociaux (RSSS) embauche plus de 85% des infirmières. Le réseau public est divisé en 22 centre intégrées de santé et services sociaux (CISSS et CIUSSS). Ces derniers offrent également des soins en dehors des hôpitaux, comme dans les centre d’hébergement et de soins longue durée et les centre locaux de santé communautaire.

Les CISSS et les CIUSSS

Les hôpitaux des centres hospitaliers non universitaires, les CISSS, vont offrir des soins généraux et spécialisés à une population d’un territoire donné.

Les CIUSSS ne couvrent pas un territoire donné, mais ils traitent les cas les plus lourds et les plus complexes qui nécessitent qui nécessitent des soins beaucoup plus spécialisés. Les CIUSSS sont également des lieux de formations pour les futurs professionnels de la santé. Le CHUM, par exemple, est un CIUSSS spécialisé dans les cas de cancer.

Les établissement privés conventionnés et non conventionnés.

Il existe au Québec des établissements de santé qui sont gérés en partenariat public-privé (établissements conventionnés) ou qui appartiennent entièrement au public (établissements non conventionnés).

Ils accueillent des personnes âgées en perte d’autonomie qui nécessitent trop de soins pour rester à la maison. Plusieurs activité sont pratiqués au quotidien pour stimuler les résidents.

Les établissements publics en dehors du réseau de la santé

Il existe également plusieurs institutions publiques en dehors du réseau de la santé qui embauchent des professionnels de la santé telle que :

L’Institut national de santé publique (INSPQ),

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ),

La Commission des normes de la santé et de la sécurité du travail (CSST),

L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ),

La Commission sur les soins de fin de vie,

La Corporation d’Urgence Santé,

Le Comité provincial sur la prestation des soins de santé et des services sociaux en langue anglaise,

Le Comité pour la prestation des soins de santé et services sociaux aux personnes issues des communautés ethnoculturelles.

Le secteur communautaire et les OSBL

Le Québec compte plusieurs organismes à but non lucratif dans le domaine de la santé qui embauchent des professionnels. Parmi les plus connus, la Croix Rouge et Médecins Sans Frontières embauchent chaque année des professionnels de la santé pour remplir leur mission.

Pourquoi travailler en agence?

Consulter une agence de placement en santé peut vous permettre d’obtenir un emploi dans des conditions de travail bien supérieures au réseau public. Elles peuvent également vous offrir un milieu de travail qui correspond à vos préférences.