Sainte-Anne-des-Plaines annule ses événements estivaux

Dans le contexte de la Covid-19, et suivant les directives de santé publique, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines prend la décision d’annuler toutes les activités et tous les rassemblements citoyens pour la période estivale jusqu’au 31 août.

Considérant les mesures imposées de distanciation sociale et l’incertitude du contexte de déconfinement, les paramètres organisationnels de certains événements deviennent de plus en plus contraignants (incertitude chez les fournisseurs, chez les partenaires, retard dans la promotion, etc.). La Ville souhaite donc officialiser dès maintenant l’annulation de ses événements majeurs.

Une possibilité d'activités maintenues selon l'évolution de la situation

Conséquemment, le gala des Bourses triomphe, la Journée annuelle de l’environnement, la Fête nationale, les Vendredis musicaux, les spectacles en plein air pour enfants, les cinémas en plein air et finalement la Classique du Maire, prévue le 25 août 2020, sont donc annulés.

Selon le contexte et l’évolution de la situation, la Ville n’exclut pas la possibilité que certaines activités, cours ou formations en loisirs ou en culture puissent être organisés, toujours dans le respect des règles de distanciation sociale. Les prochaines semaines nous permettront de mieux évaluer cette possibilité.

La Ville est actuellement en attente de directives claires à venir concernant la tenue des activités sportives telles que le baseball, le soccer, le pickleball, les activités de mise en forme ainsi que relativement à l’utilisation des terrains de tennis, de pétanque et de volleyball.

Lorsque des décisions officielles pourront être prises, celles-ci seront diffusées sur les différents réseaux de communication de la Ville.

Camp de jour: des discussions en cours

Bien que les dernières nouvelles relatives à la tenue des camps de jour d’été pour les enfants (le Club Vacances de Sainte-Anne-des-Plaines) supposent que ceux-ci auront bien lieu cet été, la Ville ne dispose pas de suffisamment d’informations à l’heure actuelle pour débuter les inscriptions.

Plusieurs éléments importants sont encore en discussion, notamment les questions liées à la date de début et de fin, au nombre d’enfants pouvant être inscrits, au type d’activités qui pourront être tenues, aux lieux qui pourront accueillir les enfants (notamment en cas de pluie), au matériel récréatif qui pourra être utilisé, et de façon plus importante : aux différentes règles de distanciation sociale qui devront être respectées afin d’assurer aux enfants un environnement sécuritaire.

Dans les circonstances, la Ville et plus précisément la direction des loisirs, continue de tenir des échanges avec les principaux partenaires (gouvernement, associations des loisirs, autres municipalités, MRC, etc.) afin de déterminer le cadre dans lequel pourra se tenir le camp de jour.