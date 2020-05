Pourquoi faire affaire avec un cabinet de comptabilité en tant que PME ?

Les PME font face à de nombreux défis financiers, notamment par rapport à la gestion de la comptabilité et des financements: chaque décision stratégique peut entraîner d’importantes répercussions et affecter à long terme la croissance de l’entreprise. Si le réflexe premier d’une petite ou moyenne entreprise en développement est souvent de conserver la gestion d’un maximum de tâches à l’interne, faire appel à un cabinet de comptabilité demeure souvent l’option la plus viable et économique à long terme.

L’art de jongler avec toutes les données

On a souvent tendance à vouloir conserver tous les aspects de son entreprise le plus près de soi afin d’en avoir un meilleur contrôle et de conserver une vue d’ensemble assez précise. Par contre, ce réflexe peut rapidement entraîner un manque d’attention à des endroits stratégiques au fur et à mesure que la compagnie s’agrandit, et ce sont souvent les petits détails qui sont laissés pour compte. Ces petits détails peuvent néanmoins avoir un grand impact sur les finances s’ils sont négligés!

Un comptable expert permet d’augmenter la granularité de la vision d’ensemble et d’ainsi englober chaque détail qui compte, et de lui accorder l’attention nécessaire pour le faire fructifier ou limiter ses impacts négatifs. Un expert sait précisément où et quand regarder certaines facettes de l’entreprise afin d’en déceler d’éventuels problèmes qui pourraient avoir des répercussions financières et au contraire, maximiser les profits engendrés.

Reprendre le contrôle

Certains entrepreneurs croient à tort qu’en faisant appel à un cabinet, ils seront obligés d’externaliser toutes les pratiques financières et craignent que leurs dépenses ne deviennent trop onéreuses. Pourtant, sur le long terme, ce sont les PME qui en sortent gagnantes!

L’objectif principal d’un cabinet comptable est de répondre aux besoins de l’entreprise. Cela implique d’aider cette dernière à reprendre le contrôle de ses finances en les optimisant et surtout en s’assurant que les principes de comptabilités sont bien compris et intégrés. Cela peut passer par l’implantation d’un logiciel comptable pour sauver du temps, par des formations destinées à optimiser les pratiques, par des analyses de bilans comptables et des rapports de gestion, etc.

L’important est de pouvoir étudier et planifier tous les scénarios prévisionnels réalistes dans l’optique de bâtir un plan de croissance financière viable en toute situation. En ayant une vue d’ensemble précise, un plan concret et la possibilité de parer à toute éventualité, les PME acquièrent un contrôle inégalé pour maintenir le cap dans la bonne direction et concentrer leurs efforts dans l’acquisition ou la rétention de clientèle.

Investir le temps là où ça compte

Optimiser sa comptabilité, c’est donc non seulement s’assurer que les finances sont en ordre et qu’on en tire le maximum (lors de la période de déclaration d’impôt comme dans la vie de tous les jours), mais également de libérer les ressources pour investir son propre temps là où il sera le plus utile et profitable. Tout le temps qui peut être perdu à cause d'une mauvaise gestion de la comptabilité peut être consacré à mousser les ventes, récupérer de nouveaux prospects ou encore entretenir une clientèle déjà fidèle. Bref: à maximiser les retours sur investissement de toutes les façons possibles!

Pour une PME, toutes les décisions d’affaires sont critiques et la gestion de la comptabilité est souvent une bête noire. Il devient donc important (et surtout rentable) de faire appel à un cabinet de comptabilité afin de bénéficier de l’expérience d’un comptable et d’investir intelligemment les ressources afin que l’entreprise puisse croître et libérer son plein potentiel.