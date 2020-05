Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord rouvre dès aujourd'hui !

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est maintenant prêt pour son ouverture officielle sur toute sa longueur. Grâce à la collaboration de tous les partenaires, en particulier les villes et MRC, les 234 km du P’tit train du Nord sont fin prêts pour accueillir les usagers.

Cet été particulier amènera de nombreux visiteurs de proximité. Les cyclistes aguerris devront partager la piste avec familles et néophytes. Il faudra adapter ses sorties à cette nouvelle tendance et être tolérant.

Pour plusieurs résidents qui ne connaissent pas leur joyau qui les amène de village en village, ce sera un été de découvertes. Les vacances et les congés se transformeront en petites balades en famille, pique- nique à proximité, sorties du jour et explorations du territoire. Le transport actif gagnera du terrain pour visiter les commerces de proximité.

Le transport à vélo sera un ajout à l’achat local. Pour aller au travail, plusieurs ont choisi le vélo pour une activité quotidienne, un moyen de prendre l’air et de s’activer. Autant pour le loisir qu’à des fins de transport, on peut s’attendre à voir de plus en plus d’adeptes du vélo circuler sur le P’tit Train cet été.