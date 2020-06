"Pas de gala", mais des gens impliqués à la chambre de commerce et d'industrie de Thérèse-De Blainville

Depuis une semaine, la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) met en ligne des capsules vidéo « Pas de Gala – Tous gagnants. La plus récente, publiée vendredi dernier, souligne le travail de bénévoles et organismes communautaires de la région qui ont particulièrement contribué à soulager les gens dans le besoin au cours des dernières semaines.

Voici la liste des nominés :

Isabelle Girard et Jean-François Rioux du café Les Allumées (Sainte-Thérèse)

Centraide Laurentides (Blainville)

Resto Pop Thérèse-De Blainville (Sainte-Thérèse)

Centre d'Action Bénévole Solange-Beauchamp (Blainville)

Fondation Femina (Blainville)

Recyc-Dons (Sainte-Anne-des-Plaines)

TVBL - La Télévision des Basses-Laurentides (Sainte-Thérèse)

La prochaine capsule sera diffusée ce vendredi 19 juin et cette fois-ci, la CCITB mettra en valeur les entreprises qui ont fait preuve de résilience et d’innovation et qui ont su rapidement s’adapter à la nouvelle situation des dernières semaines.

Les entrevues intégrales, ainsi que du contenu inédit, seront publiées dans le cadre d’une émission complète qui sera diffusée le 25 juin prochain, à compter de 20h sur les ondes de TVBL.