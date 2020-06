Parc régional du bois de Belle-Rivière: la saison d’activités estivales est ouverte

Dès aujourd'hui de 10h à 19h, le Parc régional du bois de Belle-Rivière sera ouvert pour que les familles profitent du plan de baignade aménagé en pleine nature, le bassin Naya avec jeux d’eau.

Il est aussi possible, dès ce samedi, de pique-niquer et profiter d’une multitude d’autres activités telles que la pêche, la randonnée pédestre au cœur de l'érablière, le parcours de disc golf sans oublier le parc à chiens et le sentier accessible (avec le chien en laisse).

Le Parc régional du bois de Belle-Rivière, une destination incontournable cet été, est situé au 9009 Route Arthur-Sauvé Mirabel et est ouvert pour la période estivale 7 jours sur 7 de 9 h à 20 h. Pour les réservations de locations et pour obtenir des renseignements, composer le (450)258-4924 ou venez nous visiter au : www.boisdebelleriviere.com et sur Facebook.