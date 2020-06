La Paroisse de Saint-Jérome rouvrira le samedi 27 juin

La Paroisse de Saint-Jérôme pourra à nouveau célébrer ses messes dominicales à partir du samedi 27 juin.

Le gouvernement oblige le diocèse à limiter les rassemblements à 50 personnes. Il est donc nécessaire de s'inscrire auprès de sa paroisse en choisissant l'horaire de la célébration parmi les suivantes:

Samedi à la Cathédrale de Saint-Jérôme à 17h;

Dimanche à la Cathédrale de Saint-Jérôme à 9h30;

Dimanche à la Cathédrale de Saint-Jérôme à 11h;

Dimanche à Notre-Dame-de-la-Salette à 11h;

Dimanche à la Cathédrale de Saint-Jérôme à 17h.

Les personnes sont invitées à s'inscrire en ligne. Pour davantage d'informations, le secrétariat de la cathédrale est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 16h30, au 450 432-9742, poste 354, [email protected]

À cause de la réparation du parvis de la cathédrale, les citoyens sont invités à entrer par les rues Du Palais et Parent. De plus, des mesures d’hygiène et de distanciation seront obligatoires et le port du masque est suggéré.