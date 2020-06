Violences conjugales : un nouveau service de clavardage disponible

La maison d'hébergement temporaire pour femmes Citad'elle, située à Lachute, a annoncé le lancement de la plateforme de clavardage, disponible sur son nouveau site web et accessible 7 jours sur 7.

L’un des nombreux défis auquel les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale font face est la difficulté à inciter les personnes dans le besoin à joindre une ressource d’aide, comme l'explique Citad'elle.

Discuter avec une intervenante qualifiée

Bien que le numéro de téléphone de SOS Violence Conjugale et des organismes affiliés soient amplement diffusés et que la sensibilisation en lien avec les violences envers les femmes soit en constante croissance, certaines conservent des réticences et hésitent à passer à l’action pour obtenir de l’aide.

La plateforme de clavardage récemment lancée est disponible 7 jours sur 7. Les gens peuvent entamer une discussion avec une intervenante qualifiée en toute confidentialité et gratuitement.

Cette plateforme se veut comme un outil supplémentaire pour inciter les personnes qui se sentent concernées par une situation de violence conjugale à agir et à tendre la main vers une ressource d’aide.