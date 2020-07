Route 339: des entraves prévues dès ce début de semaine

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de reconstruction de ponceaux sur la route 339 débuteront le 14 juillet sur deux tronçons, à Saint-Roch-Ouest et Saint-Roch-de-l’Achigan.

Voici les entraves à la circulation prévues:

- Du 14 au 17 juillet : la fermeture de la route 339 sera complète à environ deux kilomètres à l’est de la route 125, à Saint-Roch-Ouest. La circulation locale sera permise de part et d’autre de l’entrave et le chemin de détour se fera via la route 158 et l’autoroute 25.



- Du 20 au 24 juillet : la fermeture complète de la route 339 entre l’autoroute 25 et la montée Rémi-Henri, à Saint-Roch-de-l’Achigan. Les usagers devront utiliser un chemin de détour en empruntant la route Saint-Philippe, le chemin du Ruisseau-Saint-Jean et la montée Rémi-Henri.

Ces entraves pourraient varier en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.