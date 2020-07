COMMENT PRÉVENIR LA PROPAGATION D’UN VIRUS?

La pandémie de COVID-19 touche tout le monde, c’est indéniable, causant moult dommages économiques et humains. En attendant la venue d’un traitement, il est important de maintenir la propreté et la salubrité des endroits publics, qui sont souvent fréquentés par la population. Et cela est valable pour tout type de virus et maladie. Ainsi, c’est pourquoi il est possible de faire appel à un service de désinfection des lieux.

Mais comment peut-on contribuer personnellement à prévenir la propagation d’un virus? Pour ce faire, il est primordial de se renseigner quant à ses modes de transmission les plus courants.

Un virus… ça se transmet comment?

Chaque virus est différent, apportant avec lui différents symptômes. Or, le mode de transmission reste sensiblement le même. Ainsi, un virus se transmet généralement par gouttelettes, que ce soit en toussant ou en éternuant, et en portant ses mains contaminées au visage. Ledit virus peut également rester quelques heures, voire quelques jours, sur une surface quelconque… En temps de pandémie, il faut être vigilant en tout temps et fournir des efforts pour limiter la propagation!

Prévenir la propagation

Ces quelques étapes simples suffisent à limiter considérablement la propagation d’un virus, comme la COVID-19.

Que l’on soit à la maison, au travail ou dans tout autre lieu, il faut éviter de se toucher le visage avec ses mains. En effet, lesdites mains peuvent être contaminées.

Le savon a la caractéristique de briser le virus qui peut se retrouver sur nous. C’est pourquoi il est essentiel de se laver régulièrement les mains, pendant au moins 20 secondes. Il est également conseillé de passer au savon le contenu de son épicerie, les colis reçus, etc.

Le confinement imposé à la plupart des humains sur la planète n’a pas été effectué sur un coup de dés. C’est prouvé, limiter ses déplacements et rester le plus possible à la maison contribue à limiter la propagation de la COVID-19 et de tout autre virus nocif. Aussi, ceux qui le peuvent sont invités à opter pour le télétravail, soit travailler à distance, dans le confort et sécurité sanitaire de son foyer. Rester à la maison le plus possible et éviter les déplacements sont deux pratiques essentielles en ces temps de crise, tout comme la distanciation sociale de deux mètres.

Le port du masque est obligatoire, et ce, dans de nombreux pays et lieux publics. Et ce n’est pas pour rien. En effet, en portant un masque, on protège les autres de nos bactéries, mais on se protège aussi des autres. Bref, le port du masque empêche un quelconque virus provenant de l’air ou de gouttelettes de se rendre dans notre bouche, et de nous infecter.

Faire appel à un service de désinfection est nécessaire pour protéger la santé de la population, lorsque celle-ci se rend dans les lieux publics (commerces, bibliothèques, etc.), comme sur son lieu de travail. En effet, les employés de ce service sanitaire se serviront de puissants produits pour effectuer la désinfection de l’endroit.

En suivant ces recommandations et en faisant appel à un service de désinfection lorsque c’est nécessaire, on contribue non seulement à limiter la propagation d’un virus, mais également à protéger notre santé et celle des autres. Pour toute demande ou question sanitaire concernant le savoir-faire et le professionnalisme d’experts en service de désinfection, il ne faut pas hésiter à les contacter!