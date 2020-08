Rosemère: la Forêt des Frères du Sacré-Cœur devient un musée à ciel ouvert

Rosemère s'est dite fière d’accueillir, ce vendredi 28 et samedi 29 août, l’escouade d’Espace pour la vie Montréal à la Forêt des Frères du Sacré-Cœur, située derrière l’Externat Sacré-Cœur afin de célébrer la nature et la biodiversité propre à ce lieu. Tels des guides dans des musées d’art, les animateurs de l’événement La nature près de chez vous inviteront les participants à porter attention à la vie naturelle qui les entoure.

Végétaux, mammifères, oiseaux, insectes, minéraux, phénomènes atmosphériques et étoiles seront les œuvres d’art de ce musée à ciel ouvert se prêtant tantôt à l’observation scientifique, tantôt à l’inspiration poétique. Une belle occasion de se reconnecter à la nature dans ce lieu qui regorge de vie.

Tous les sens mis à profit

En prêtant l’oreille, en respirant les parfums et en ouvrant bien grand les yeux, il y a fort à parier que les participants découvriront la Forêt des Frères du Sacré-Cœur sous un nouveau jour. En tournée tout l’été dans divers espaces publics dans la grande région métropolitaine de Montréal, l'équipe d’Espace pour la vie a transformé les contraintes de la pandémie en opportunité afin de poursuivre sa mission en dehors de ses musées pour continuer de reconnecter l’humain à la nature.

Cette connexion est d’autant plus importante en cette période difficile puisque de nombreuses études démontrent l'impact positif du contact avec la nature sur notre santé. En allant à la rencontre des citoyens dans leurs milieux de vie, Espace pour la vie consolide son rôle social.

Observation active

Aujourd’hui, en plus de ses nombreuses actions d’éducation scientifique, de mobilisation et de science citoyenne, cet organisme s’investit pour offrir une expérience unique qui inspire et rapproche l’humain de la nature près de chez lui!

« La Forêt des Frères du Sacré-Cœur est l’endroit tout désigné pour être l’hôte de ce musée en plein air, puisque ce terrain possède une érablière d’une richesse forestière unique, d’où le fait que notre Conseil a adopté une résolution dernièrement pour préserver à perpétuité ce joyau naturel rosemèrois. C’est donc un réel privilège d’accueillir l’événement La nature près de chez vous à cet endroit afin de permettre à tous de passer d’une observation passive à une observation active de ce véritable coffre à trésor de biodiversité », déclare le maire de Rosemère, Eric Westram.

L’événement aura lieu dans la Forêt des Frères du Sacré-Cœur, derrière l’Externat Sacré-Cœur situé au 535, rue Lefrançois à Rosemère, ces 28 et 29 août de 10 h à 14 h. L’activité est offerte en français et en anglais.