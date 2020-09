Trois conférences font parler l’histoire, à Sainte-Thérèse

Les Thérésien.ne.s pourront assister au retour de la convoitée série Quand les grands nous racontent... Animées par des spécialistes et des passionnés d’histoire, trois conférences seront offertes les mardis 22 septembre, 13 octobre et 3 novembre prochain, à 19 h, à la Maison Lachaîne.

« La Ville de Sainte-Thérèse est reconnue pour son héritage historique rassembleur, cher aux citoyennes et aux citoyens. Nous sommes ravis de pouvoir leur offrir à nouveau des conférences aux notes d’histoire et de patrimoine dans le cadre de cette série de rencontres qui a connu un grand succès ces deux dernières années », madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Programmation

Mardi 22 septembre | Je me souviens.

Avec Hélène-Andrée Bizier, historienne et essayiste. Cette conférence porte sur les grands sujets dissimulés sous la devise adoptée par les Québécois : Je me souviens. Quelle en est l’origine? Pourquoi figure-t-elle depuis 1978 sur les plaques d’immatriculation du Québec?

Mardi 13 octobre | Une lutte sans relâche : histoires de la pandémie de grippe espagnole de 1918-1919.

Avec Véronique Dupuis, consultante en histoire et en interprétation du patrimoine. Deux vagues de cas de grippe espagnole marquent l’année 1918. Au final, le bilan est lourd. Entre 50 millions et 100 millions de personnes ont été emportées par la Grande tueuse. Quels ont été les impacts sur les populations? Quelles ont été les règles de sécurité sanitaires appliquées? Comment la pandémie s’est-elle traduite sur le territoire québécois? Une conférence particulièrement d’actualité malgré son sujet vieux d’une centaine d’année!

Mardi 3 novembre | Le Patrimoine à vol d’oiseau.

Avec Pierre Lahoud, historien, photographe aérien et spécialiste du patrimoine. Pierre Lahoud a choisi le point de vue des nuages pour exprimer son amour de l’architecture, du patrimoine et des paysages d’ici et d’ailleurs. Malgré les difficultés qu’imposent la photographie aérienne et, davantage encore, le climat québécois, il sillonne son pays en avion, caméra en main, à la recherche de la lumière et de l’angle qui révéleront des trésors insoupçonnés. Lors de cette conférence, vous découvrirez le patrimoine québécois sous un nouvel angle.

Mesures particulières

Les consignes émises par la Santé publique seront appliquées et les mesures nécessaires seront mises en place pour assurer la sécurité de tous lors de la tenue des conférences. Un maximum de 35 personnes sera admis dans la salle et le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans et plus, jusqu’à ce qu’elle ait rejoint son siège. La distanciation physique devra également être respectée.

Inscriptions

Les inscriptions sont obligatoires pour chacune des conférences. Elles se feront en ligne au https://loisirs.sainte-therese.ca dès le mercredi 2 septembre, à 9 h ou en personne à la Maison du citoyen dès le mercredi 9 septembre, à 9 h. La Carte citoyen valide est nécessaire pour ce faire. Les places sont limitées.