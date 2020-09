Assurer la qualité et la sécurité des produits dérivés du cannabis, c’est à votre portée

Vous aimez les sciences, en particulier la chimie et la biologie? Travailler manuellement avec des objets et des instruments? Comprendre le fonctionnement des choses? Le programme en Production et transformation du cannabis peut être fait pour vous.

Cette formation de soir offerte par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin débutera pour la toute première fois cet automne.

Les diplômés pourront travailler comme spécialistes en production et en transformation du cannabis, réalisant des tâches variées, de la surveillance de la maturation des plants, en passant par la préparation de la matière première, jusqu’à la préparation de l’huile purifiée.

La formation débute le 28 septembre 2020 et s’offre partiellement à distance. Pour plus d’informations, participez à l’une des séances d’information.

Visitez: cgodin.qc.ca/formation-continue/programme/production-et-transformation-du-cannabis/