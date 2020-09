Sainte-Lucie-des-Laurentides: un homme arrêté pour possession de cannabis et d'armes prohibées

Les policiers du poste de la MRC des Laurentides de la Sûreté du Québec, en collaboration avec l’escouade d’enquête et de coordination du crime organisé Rive-Nord de la Sûreté du Québec ont procédé à une arrestation et à deux perquisitions en matière de stupéfiants, le 16 septembre, à Sainte-Lucie-des-Laurentides.

Un homme de 55 ans, a été arrêté sur place. Ce dernier a été libéré et doit revenir devant la justice à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations relativement à de la possession et production de cannabis, à la possession d’armes prohibées ainsi qu’à l’entreposage négligent d’armes à feu.

Plus de 166 plants et 130 kg de cannabis

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi plus de 130 kilos de cannabis; plus de 166 plants de cannabis; plus de 2 300$ en argent britannique; plus de 11 000 $ en argent canadien; plus de 2 770 $ en argent américain; deux poings américains et du matériel servant à la production de cannabis.

L’opération a été possible grâce à la collaboration du Service d’enquête sur les crimes majeurs et en cohérence avec la Stratégie provinciale de lutte au crime organisé ainsi qu’avec le programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC.

» Pour rappel, toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.