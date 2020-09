Le Théâtre Gilles-Vigneault participe à l'événement pancanadien Éclairons les scènes ce mardi

Le Théâtre Gilles-Vigneault participe à l’événement pancanadien Light Up Live/Éclairons les scènes qui vise à mettre en lumière la situation des artistes et des travailleurs du spectacle qui demeurent privés de revenu, en raison de la pandémie de la COVID-19. Les salles de spectacles à travers le pays sont invitées à éclairer leurs bâtiments et leurs marquises en rouge, le mardi 22 septembre, une heure après le coucher du soleil, d'un océan à l'autre.

Le secteur du spectacle continue d’observer un ralentissement économique majeur, car les salles de spectacles dans tout le pays sont fermées depuis plus de cinq mois, en raison des restrictions liées à la distanciation physique. De nombreux organismes estiment qu’ils ne pourront reprendre un semblant d’activités régulières qu’en 2021. Sans aucun doute, la reprise du secteur sera longue et difficile.

L’événement de sensibilisation #EclaironsLesScenes coïncide avec la période pendant laquelle les compagnies en arts de la scène et les diffuseurs de spectacles lancent habituellement leur programmation.