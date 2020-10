Comment choisir le matelas répondant à vos besoins ?

Décider d’acheter un nouveau matelas est toujours dans l’optique d’améliorer son bien-être. C’est donc une décision qui doit être bien murie. En effet, ce matelas vous aidera à prévenir les maux de dos et surtout à améliorer la qualité de votre sommeil. Il n’est plus à démontrer qu’un sommeil apaisé impacte positivement le réveil matinal. Ainsi, le choix du matelas devra impérativement prendre en compte des facteurs tels que votre physionomie (et celle de votre partenaire), votre poids, votre taille, la matière de fabrication et surtout le confort. Cet article vous apporte plus d’éclaircissement sur le sujet.

Comment vous procurer le matelas idéal ?

Avant tout achat de matelas, il faut se rendre dans un magasin et le tester. Cherchez à connaître ses caractéristiques et discutez du prix et des modalités de livraison. Mais, ce procédé est bien fastidieux. Aujourd’hui, grâce à internet, vous pourrez acquérir votre article et vous le faire livrer sans trop de gêne. Ainsi, plus besoin de vous tracasser ! La toile est une alternative sûre. De plus, ce moyen vous permet également de réaliser de réelles économies sur le prix d’achat. En général, sur internet, le prix est plus bas que celui affiché en magasin. De même, vous pourrez consulter les caractéristiques de chaque produit proposé.

ALM est un site spécialisé dans les guides d'achats et comparatifs. Vous y trouverez matelas de fabrication canadienne garantis sur 10, 25 voire 50 ans, qui répondra parfaitement à vos besoins, mais aussi à votre goût. Les prix de ses matelas oscillent entre 300 et plus de 1000 $.

Quel type de matelas choisir pour son confort ?

Plusieurs entreprises commercialisent des matelas fabriqués à base de mousse, de ressort et du latex. Chaque type de matelas dans sa conception embarque des caractéristiques et des innovations qui sauront pleinement satisfaire vos exigences et vos goûts. Si vous êtes à la recherche de fermeté et de maintien, optez pour le matelas en mousse polyuréthane à la fois solide et léger. Quant au matelas à ressorts, il allie capacité de rebond et aération. Ce type de matelas est très apprécié par les personnes qui dorment seules et qui bougent énormément durant leur sommeil. Enfin, concernant le matelas en latex, ce sont la robustesse et l’adaptabilité qui le caractérisent. Ces matelas sont commercialisés à travers des modèles spécifiques qui intègrent des critères essentiels comme : la fermeté, la ventilation, l’épaisseur, la qualité du rebond et l’isolation du mouvement, etc.

Quels sont les meilleurs modèles de matelas ?

Le Polysleep, le Casper Element, le Zinus Pressure sont des matelas de choix qui feront assurément le bonheur de leurs acquéreurs. Ils présentent des caractéristiques uniques et demeurent très prisés par les internautes.

Le Polysleep

C’est un matelas ferme destiné aux personnes qui nécessitent stabilité et sécurité. Il se distingue par sa capacité à réduire considérablement les mouvements. En d’autres termes, vous aurez la garantie de passer une nuit paisible même si vous dormez avec une personne. De plus, l’épaisseur demeure la même (20.5 cm) pour toutes dimensions. La particularité de ce modèle réside dans ses quatre couches de mousse. La première couche, plus dense, vient nettement améliorer la stabilité. Le contour de soutien intégré, en mousse polyuréthane, limite l’affaissement et favorise votre maintien. De même, le Polysleep est équipé d’une housse qui résiste parfaitement tant à l’eau qu’aux liquides.

La couche supérieure respirante ajoutée à cette dernière permet une ventilation optimale du matelas. Par conséquent, elle vous aidera à trouver promptement la position de sommeil idéale. Enfin, la mousse est antimicrobienne, ce qui aura l’avantage d’une utilisation immédiate et sans crainte. C’est le matelas adéquat pour les personnes souffrant d’allergie ou de problèmes respiratoires.

le Casper Element

Le Casper Element est un matelas haut de gamme qui s’adapte assez aisément à tous les types de profils et rendra vos nuits fraîches et agréables. Le Casper Element, d’une épaisseur de 25,4 cm, conjugue finement souplesse et fermeté. De fait, il est un matelas assez polyvalent et parfait si l’on veut le disposer dans une chambre d’ami. En outre, il embarque une couche supérieure Airscape dotée de nombreux trous qui ont pour rôle de fluidifier les mouvements de l’air. Aussi, deux couches entrent dans la composition de ce produit. La base sert d’une part à renforcer le soutien et empêche au maximum l’enfoncement de l’utilisateur. Cette spécificité préservera à coup sûr les zones du dos et des cervicales. Quant à la housse, elle est conçue avec des matériaux ayant été recyclés.

le Zinus Pressure

Ce produit est disponible sous différentes tailles. Pour la plupart de celles-ci, vous pourrez faire le choix de l’épaisseur qui vous conviendra. Quelles que soient les options choisies, les propriétés du matelas demeureront. Toutefois, il vous est loisible d’opérer votre choix en fonction de vos mensurations ou encore du sommier. Il faut rappeler que ce matelas est recommandé, en particulier, à ceux ou celles qui préfèrent dormir sur le côté. Par ailleurs, l’absence de fermeté limite la pression et vous pourrez dormir comme un bébé dans votre lit douillet sans avoir mal aux articulations. S’agissant des matelas haut de gamme, le rebond limité est le défaut principal dont il faudra absolument tenir compte. Par contre, si vous avez tendance à vous enfoncer légèrement dans la mousse, il est plus indiqué de choisir un autre modèle

Quels sont les modèles alternatifs de matelas ?

Endy, Ashley Chime, Classic Brands Cool Gel, LinenspaHybrid, NovosBed, Logan et Cove Douglas sont les modèles alternatifs de ALM. Ces modèles de matelas sont certes moins prisés par la clientèle que les trois premiers modèles présentés. Cependant, ceux-ci allient parfaitement des caractéristiques telles que : la fermeté, la durabilité, et la simplicité. Chacun de ces modèles est conçu pour répondre à un besoin spécifique du client. Par ailleurs, il faut noter que le rapport qualité-prix vous séduira davantage dans cette sélection de produits. En effet, ces produits sont certes moins couteux, mais conservent de très bons atouts comme la période de garantie qui est sensiblement plus élevée que les modèles précédents. Aussi, ces matelas de fabrications locales respectent les normes de qualité en vigueur.

Il faut retenir que la qualité du sommeil dépend inéluctablement de la qualité de votre matelas. N’hésitez donc pas à mettre les moyens pour vous procurer le meilleur. Vous en tirerez d’énormes bénéfices.