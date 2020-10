Encan virtuel de Moisson Laurentides: magasiner tout en donnant

Pendant que la pandémie revient en force, la situation économique de plusieurs se détériore. Près de 20 763 personnes demandent de l’aide alimentaire. Les demandes ont augmenté voir même, doublé pour certaines villes des territoires desservis par Moisson Laurentides. Les entreprises et partenaires rencontrent eux aussi des réalités les empêchant d’apporter le même soutien qu’à l’habitude.

Il va de soi que la situation rend difficile l’atteinte des objectifs de la mission de Moisson Laurentides. Par les expériences vécues au printemps dernier, l’organisme se retrouve face une deuxième vague, prêt à l’affronter de plein fouet. Des événements virtuels voient le jour, comme c’est le cas avec le tout premier encan virtuel.

Atteindre 10 000$

Cet événement créé dans le but d’atteindre un objectif de 10 000 $, se veut des plus diversifiés quant à la provenance des lots : forfaits détente, chèque-cadeau de Trévi d’une valeur de 1000 $, quatuors de golf, chèque-cadeau de la SAQ, laissez-passer pour les monts de ski, des forfaits de pourvoirie, des billets de spectacle, et plus encore.

Que ce soit pour des besoins détente, des sorties, des loisirs ou même pour débuter le magasinage des fêtes, l’encan virtuel est l’événement qui donnera raison de dépenser tout en contribuant pour une bonne cause.

Moisson Laurentides invite la population à participer à son tout premier encan virtuel; il s'agit de miser sur un lot. Jusqu’au 26 octobre, il est possible de magasiner en ligne au www.moissonlaurentides.org/encanvirtuel.