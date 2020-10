Comment faire face à une colonie de chauves-souris ?

Les chauves-souris ont fait partie du cinéma et de la littérature d’horreur depuis plus d’une centaine d’années. Notre inconscient collectif associe donc automatiquement la chauve-souris à la peur. Il n’est donc pas surprenant d’être terrifié à l’idée de devoir faire face à une colonie de chauves-souris.

La réputation des chauves-souris est également justifiée. De tous les animaux qui ont la rage, c’est elle qui est responsable du plus grand nombre de décès chez les humains. Une morsure ou une griffure d’une chauve-souris est mortelle si celle-ci est infectée par le virus de la rage. Il n’est donc pas recommandé de vous occuper vous-même d’un problème de chauve-souris.

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur la chauve-souris et comment faire face à une colonie.

La chauve-souris

Les chauves-souris sont des animaux nocturnes et les seuls mammifères volants dans le monde. Vous remarquerez surtout leur présence au coucher du soleil lorsque celles-ci gratteront dans les murs, le plafond et le grenier. Elles se nourrissent principalement de fruits et d’insectes et ont une durée de vie d’environ 15 à 20 ans.

Une bonne chose à savoir à propos de la chauve-souris est que celle-ci ne se reproduit qu’une fois par année. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter d’un grand nombre de portées et d’une augmentation du nombre de chauves-souris si vous en avez une dans le grenier.

Durant l’hiver, la chauve-souris hiberne, pour ne se réveiller qu’une fois par mois pour se laver et boire. Si les bruits cessent en hiver, ne pensez pas que c’est parce que la colonie a quitté les lieux. Elle est probablement endormie. Certaines chauves-souris migrent, mais certaines espèces restent au Québec et hibernent.

Comment se débarrasser d’une colonie ?

Vous ne pouvez vous débarrasser d’une colonie de chauves-souris par l’extermination. Les chauves-souris sont des animaux protégés. Si vous êtes aux prises avec une colonie de chauves-souris, il faudra donc appeler un exterminateur à Boucherville, car la réglementation exige une relocalisation plutôt qu’une extermination.

Pour relocaliser une chauve-souris, ou une colonie, il faut capturer l’animal manuellement avec l’aide d’outils spécialisés. Considérant les risques de rage et d’infections, il vous faudra contacter des spécialistes. Ceux-ci pourront capturer vos chauves-souris, calfeutrer votre maison pour éviter une infestation future et ensuite procéder à la décontamination des lieux. Les chauves-souris sont responsables de la propagation de spores nocifs dans les résidences. Il ne suffit donc pas de retirer l’animal pour régler tous les problèmes.

Considérant le niveau de danger et les réglementations, la meilleure façon de gérer une infestation de chauve-souris sera donc toujours de contacter un exterminateur le plus rapidement possible.