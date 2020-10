Rosèmere: 3e édition des prix Citoyen à l’honneur!

La Ville de Rosemère lance, pour une 3e édition, les prix

Citoyen à l’honneur!

Les Rosemèrois sont donc invités, d’ici le 17 janvier 2021, à soumettre la candidature d’une personne ou d’un organisme qui a contribué au mieux-être de la communauté ou à la renommée de la Ville de Rosemère.



Vous connaissez une personne ou un organisme qui s’est démarqué dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : culture, environnement, jeunesse, technologie et nouveaux médias, communautaire, humanitaire, affaires, posthume, sport, éducation et sciences? Faites en part à la municipalité de Rosemère.



« Cet événement de reconnaissance est toujours empreint de grandes émotions. Nous connaissons tous des personnes qui se démarquent dans notre communauté et qui méritent grandement d’être reconnues. Faites-nous les connaître en remplissant le formulaire de candidature! », a souligné le

maire de Rosemère, Eric Westram.



Les lauréats seront honorés dans le cadre de la cérémonie Citoyen à l’honneur qui aura lieu le 23 avril 2021.



Remplissez le formulaire de mise en candidature en ligne ou procurez-vous le formulaire en version papier à la réception de l’hôtel de ville, au Service des loisirs ou à la bibliothèque municipale.



Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet de la municipalité de Rosemère.