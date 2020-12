Industrie du cannabis: Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux prochains ateliers du Cégep Gérald-Godin

Industrie en pleine expansion, la culture et la transformation du cannabis présentent de nombreuses opportunités d’emplois.

Si le milieu vous interpelle, sachez que le Cégep Gérald-Godin offre plusieurs ateliers de formation afin d’en apprendre plus sur l’industrie. Bonnes pratiques de production, conception de projet d’usine, bref, les champs d’expertise sont nombreux et variés.

Des ateliers de formation enrichissants

Bonnes pratiques de production - Samedi 5 décembre

Cet atelier court et ciblé s’adresse aux personnes qui désirent se familiariser ou mettre à jour leurs connaissances des exigences d’opération réglementées des usines de cannabis au Canada.

Tous les aspects réglementaires des bonnes pratiques de production pour les cultivateurs et les transformateurs de cannabis y seront couverts.

Conception d’un projet d’usine de culture/transformation - 5 et 6 décembre

Cet atelier divisé en deux séances s’adresse aux participants qui désirent obtenir un permis de culture et/ou de transformation. Les participants sont introduits à la règlementation, aux techniques de culture et à la transformation. Ils sont guidés et invités à échanger sur leur projet d’entreprise afin de bien définir leur concept et obtenir leur permis.

D’autres ateliers seront offerts dès le 23 janvier 2021.

Pour en savoir plus ainsi que pour vous inscrire à l’un des ateliers, cliquez ici.