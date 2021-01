Comment protéger le système de sécurité?

La sécurité de votre maison ou de votre entreprise vous préoccupe, mais vous savez qu’aucun système de sécurité n’est infaillible? Voici quelques astuces pour vous aider à protéger votre système de sécurité et à le rendre plus sécuritaire.

La discrétion

La discrétion est mère de sûreté dit le proverbe. Et, il a raison. Quoi de mieux que de réserver des surprises aux envahisseurs potentiels? Ils ne peuvent pas déjouer les systèmes dont ils ne connaissent pas l’existence. Ni se prémunir de ceux qu’ils ne voient pas.

Ne pas présenter en long et en large vos équipements de protection en vantant chacun de leur mérite et chacune de leurs caractéristiques au plus grand nombre est peut-être difficile si vous êtes particulièrement fières de votre choix, mais sachez que cela affaiblit votre système de protection. Pour que votre système de sécurité reste fort, il importe de garder pour vous, autant que faire se peut, ses secrets comme l’emplacement exact de chaque caméra ou les options précises que vous avez choisies.

Dans le même ordre d’idées, un emplacement discret pour vos caméras peut permettre d’éviter qu’elles soient détectées ou neutralisées. Bien sûr, un emplacement bien à la vue peut dissuader certains envahisseurs de passer à l’action, mais elles peuvent aussi attirer toute l’attention sur elles de ceux qui décideraient quand même de passer à l’action. Ces derniers pourraient alors consacrer leurs efforts à neutraliser les caméras visibles sans remarquer qu’ils sont quand même repérés.

La proximité

Vos systèmes de sécurité prennent tout leur sens quand vous n’êtes pas là. Avoir accès à leurs données à distance est alors un atout. Vous pouvez par exemple être avertie immédiatement lorsqu’ils cessent de remplir leur rôle, peu importe la raison. Ce qui vous permet d’agir rapidement. Une cessation de fonctionnement est en soi un signal d’alarme à prendre en compte.

La diversité

Vous pouvez aussi protéger vos systèmes en multipliant les systèmes anti-pannes. Ainsi, une caméra de vidéosurveillance qui fonctionnerait de façon filaire et Wi-Fi continuerait de remplir sa fonction si un fil est coupé ou si le réseau venait à manquer. Des piles ou une génératrice peuvent jouer le même rôle en cas de pannes de courant.

L’entretien et la mise à niveau

Il est important de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de vos systèmes de sécurité. Toute pièce d’équipement dont le fonctionnement n’est pas optimal devrait être remplacée ou réparée au plus tôt.

Aussi, comme la technologie évolue régulièrement, il est important de vous assurer que ces innovations ne viennent pas compromettre l’efficacité de votre système de protection. Il ne faudrait surtout pas que les nouvelles technologies donnent l’avantage aux envahisseurs potentiels. Pour cela, il est important de vérifier régulièrement si des mises à jour doivent être faites (cela est encore mieux si elles se font automatiquement).

L’évolution

Votre système de sécurité doit évoluer avec vos besoins. Si ces derniers changent, il est possible que votre protection en souffre.