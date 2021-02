Le club Kiwanis Saint-Eustache remet 5700$ pour des élèves touchés par les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

En décembre dernier, quatre écoles accueillant des élèves touchés par les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont reçu un don en argent du club Kiwanis Saint-Eustache. Un geste réconfortant à quelques semaines de Noël.

Il y a près d'un an, le 7 février 2020, lors de l’événement gastronomique Choco-Vin 2020 orchestré par le club Kiwanis Saint-Eustache, sous la présidence d’honneur d’Antoine Bibeau de la firme Construction Desormeaux & Bibeau, 42 000 $ ont été amassés. De cette somme, 5700 $ ont été versés aux écoles des Lucioles, Horizon-du-Lac, secondaire Liberté-Jeunesse ainsi qu'à la Polyvalente Deux-Montagnes. Celles-ci se sont assurées que des familles dans le besoin pourront en bénéficier.

« Plusieurs organismes de la région des Basses-Laurentides disposent de fonds grâce à l’organisation de cette réception annuelle. Grâce aux dons recueillis, nous pouvons mener à bien ces actions sociales, particulièrement orientées vers l’enfance défavorisée et en difficulté, comme le prône notre organisation », mentionne M. Roger Hamel, kiwanien et lieutenant-gouverneur de la section 15, Kiwanis Saint-Eustache.

Un engagement social important

Rappelons que grâce à la mobilisation de toute l’équipe du comité organisateur du Choco-Vin 2020 et la générosité des convives, cette soirée fut un succès. Les invités ont pris part à un encan silencieux et à un encan crié de bouteilles de vin de prestige et de forfaits spéciaux, ce qui a permis d’optimiser le montant récolté.

« Au nom des écoles bénéficiaires de ces contributions, le CSSMI remercie le club Kiwanis Saint-Eustache pour sa bienveillance et sa générosité. Ces dons seront utilisés à bon escient, surtout dans le contexte actuel », souligne Nathalie Joannette, directrice générale, CSSMI.

« C’est un honneur pour l’équipe de Construction Desormeaux et Bibeau de pouvoir contribuer à l’aide apportée aux familles de la région. Cet engagement social nous permet de participer à la construction d’un avenir meilleur pour ces jeunes », souligne M. Antoine Bibeau, président de Construction Desormeaux et Bibeau.