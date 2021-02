Pas de Pont de glace entre Oka et Hudson

S'il est impossible d'atteindre Hudson en empruntant le Pont de glace à Hudson, notez que la traversée de Saint-André d'Argenteuil vers Pointe-Fortune est possible depuis samedi dernier.

Notez que seuls les véhicules tout-terrains (VTT) et les voitures peuvent traverser. Si normalement, une centaine de véhicules empruntent quotidiennement la traverse, cette année, les passants sont beaucoup moins nombreux. C’est du moins ce qu’explique l’administrateur de la traverse, M. Gilbert Cardin. « Normalement la première semaine, les gens sont un peu plus craintifs de traverser, ce qui explique pourquoi c’est un peu plus tranquille en début de saison. Mais cette année, avec le confinement, c’est vraiment tranquille », explique celui qui opère le tout depuis maintenant 25 ans.

Quant à la Traverse Oka-Hudson, celle-ci demeurera fermée pour la saison. L'équipe en a fait l'annonce un peu plus tôt, sur les réseaux sociaux. Les conditions météorologiques défavorables expliquent cette décision.

Ceci étant dit, M. Cardin tient tout de même à rassurer les automobilistes: « La glace est assez épaisse entre Pointe-Fortune et Saint-André. À ce temps-ci de l’année elle devrait l’être un peu plus, mais nous sommes actuellement à 14 pouces et c’est entièrement sécuritaire », conclut-il.