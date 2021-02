Mirabel s'offre une nouvelle identité visuelle

Dans le cadre de son 50e anniversaire, Mirabel est fière de dévoiler sa nouvelle image de marque. Conçu entièrement à l’interne, le nouveau logo est le résultat d’une initiative du maire, Jean Bouchard, qui tenait à moderniser l’image de la Ville à cette étape importante de l’histoire Mirabelloise – l’ancienne identité visuelle datant de plus de 30 ans.

« Cette cure de rajeunissement est l’occasion idéale de souligner les 50 ans de la Ville malgré le contexte pandémique nous obligeant à repousser le début des festivités. Mirabel possède une communauté florissante, en pleine expansion et qui fourmille de nouveaux projets. L’objectif de la démarche était donc d’adopter une identité visuelle plus actuelle, une image à laquelle nos citoyens pourront s’identifier davantage. Il va sans dire que nous sommes très fiers du résultat », soutient M. Bouchard.

Le nouveau logotype évoque notamment ses piliers majeurs, soit l’aéronautique et l’agriculture – thématiques faisant aussi référence aux armoiries et aux fondations de la Ville. Le M utilisé depuis quelques années dans diverses campagnes de la Ville constitue l’élément central du logo – il s’agit d’un symbole fort, positif et humain faisant déjà partie du paysage Mirabellois.

Les courbes rappellent le mouvement, l’évolution et le changement. De plus, le bleu foncé et la structure unique de la lettre A ont été conservés en guise de clin d’œil à l’ancien logo. La nouvelle image est accompagnée de la signature « On M la vie ! » – évoquant l'enthousiasme et la chaleur humaine des Mirabellois.

« Le nouveau logo transmet une notion de mouvement et de propulsion vers l’avant. L’énergie dégagée s’inspire de l’action générée dans les différentes sphères d’activités observées à Mirabel. Nous espérons que cette nouvelle image puisse contribuer à la promotion de notre belle ville – de manière à attirer une foule de nouvelles familles, de travailleurs et d’investisseurs. Parce qu’à Mirabel... on aime la vie ! », conclut M. Bouchard.

Le dévoilement n’est que la première étape visant à faire rayonner la nouvelle image de Mirabel à plus grande échelle. La transition s’effectuera ainsi progressivement, alors que l’ancienne identification visuelle et la nouvelle image cohabiteront un certain temps, et ce, dans une optique de gestion responsable des dépenses.