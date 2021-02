Tout le monde veut avoir un beau sourire, c'est pourquoi une bonne hygiène dentaire est importante. Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner divers problèmes dentaires et médicaux tels que des maladies des gencives, des infections, des pertes osseuses, des maladies cardiaques, et plus encore. Des visites en clinique dentaire et des nettoyages réguliers peuvent prévenir ces problèmes et vous garantir une bonne hygiène dentaire. Voici quelques bons conseils pour une bonne hygiène dentaire que vous pouvez suivre pour vous assurer d’avoir une bouche en santé.

Un bon brossage des dents

Essayez de vous brosser les dents au moins deux fois par jour pour éviter l'accumulation d'acide due à la dégradation des aliments par les bactéries. Cependant, si votre travail ou vos activités vous en empêchent, rincez-vous soigneusement la bouche avec de l'eau après avoir mangé pour minimiser la quantité de nourriture qui servirait de substrat aux bactéries.

Lorsque vous vous brossez les dents, placez les poils de la brosse à un angle de 45 degrés près de la ligne des gencives. La ligne des gencives et la surface de la dent doivent être en contact avec les poils. Brossez les surfaces externes des dents en effectuant un mouvement de va-et-vient, de haut en bas, en veillant à ce que cela soit fait doucement afin d'éviter les saignements.

Pour nettoyer les surfaces intérieures des dents et des gencives, placez à nouveau les poils à un angle de 45 degrés et répétez le mouvement de va-et-vient, de haut en bas. Enfin, brossez les surfaces de votre langue et du palais pour éliminer les bactéries qui pourraient causer une mauvaise haleine.

La soie dentaire

La soie dentaire peut vous aider à éliminer les particules de nourriture et autres substances nocives que le brossage ne peut pas faire régulièrement. La soie dentaire vous permet d'atteindre profondément les zones entre vos dents où les poils de la brosse à dents ne peuvent pas se rendre ou que même le bain de bouche ne peut pas nettoyer. Il est recommandé d'utiliser la soie dentaire au moins une fois par jour.

Visitez votre dentiste régulièrement

Vous devriez visiter votre clinique dentaire au moins deux fois par année pour un traitement d'hygiène un examen complet, pour aider à détecter et à prévenir les futurs problèmes dentaires.

Limitez votre consommation de café et de boissons sucrées

Une trop grande consommation de boissons gazeuses et de café peut entraîner des problèmes d'hygiène dentaire tels que la carie dentaire et les maladies des gencives. Les boissons contenant des additifs tels que le sirop de maïs et les colorants alimentaires peuvent rendre les dents ternes et décolorées, tandis que le café peut tacher les dents.

Par conséquent, il est préférable de choisir des boissons comme l’eau, ou encore le lait qui aide à renforcer les dents et à construire un émail plus fort, vous donnant un beau sourire sain.

Cessez de fumer

En cessant de fumer, vous éviterez des maladies comme le cancer de la bouche et autres complications parodontales. De plus, cela vous évitera les innombrables effets néfastes causés par les agents utilisés pour masquer l'odeur du tabac. Par exemple, si vous fumez une cigarette, vous pouvez ensuite être tenté d’utiliser des bonbons pour masquer la mauvaise haleine liée au tabagisme, et cela peut ajouter aux dégâts causés par le tabac.