Quels sont les avantages et les inconvénients de l’huile à chauffage ?

L’huile à chauffage, plus communément appelé « mazout », est encore utilisée couramment au Québec. Mais est-ce un bon moyen de chauffer votre demeure ? Est-il le meilleur parmi ses concurrents ? On vous donne ci-dessous les bonnes raisons d’appeler votre fournisseur d’huile de chauffage et les inconvénients.

Les avantages de l’huile à chauffage

Le « mazout » se chauffe à très haute température. A partir de là, il est résistant même face au froid le plus pénible. Sa chaleur se diffuse facilement dans toutes les pièces et sa température se régule à souhait. De plus, la température souhaitée est atteinte rapidement. Pas de surprise, l’huile à chauffage est réputée pour son efficacité.

La qualité de l’air est aussi un point à mettre en avant. Le chauffage à huile n’utilise pas de souffleuse pour faire circuler l’air. Il ne soulève donc pas de poussière et permet ainsi de respirer un air pur dans toutes les pièces. Pratique aussi pour les victimes d’allergies !

Son prix peut être très attrayant. Le mazout est un produit pétrolifère, sa valeur suit ainsi les cours de la bourse. Même s’il est fluctuant, son coût reste intéressant puisque le système du chauffage à huile fonctionne par inertie. Même éteint, il continue de chauffer brûlant ainsi toute l’énergie sollicitée. Plusieurs minutes après l’extinction, votre environnement continue d’être chauffé ! Ses propriétés alliées à son efficacité vous permettront d’observer la différence de prix avec le chauffage électrique par exemple.

L’indépendance du chauffage à huile est à mettre en exergue. Votre source d’énergie brûle sans aucune aide et, même en cas de panne de courant, votre maison continuera d’être chauffée. Une différence non-négligeable lors des grands froids ou des tempêtes hivernales où les pannes d’électricité sont les plus fréquentes.

Le service client ! Votre fournisseur d’huile de chauffage peut planifier votre consommation et savoir quand venir vous réapprovisionner. De plus, c’est un professionnel qui viendra vérifier l’installation. Pas de panne, pas de mauvaise surprise ! L’essentiel pour vous est de bien organiser votre calendrier.

Des inconvénients surtout liés à l’entretien

Le principal reproche que l’on peut adresser à l’huile de chauffage est sa nuisance contre l’environnement. Le mazout émet exclusivement du CO2, par conséquent il est impossible à recycler.

L’entretien du matériel est incontournable. De la fournaise au brûleur en passant par le détecteur de monoxyde de carbone, votre système doit être de qualité afin que le réchauffement de votre maison soit optimal. Vérifiez aussi l’état de votre toit afin d’éviter que la chaleur ne s’échappe. Votre facture s’en trouvera adoucie.

Enfin, n’oubliez pas de prévenir votre assureur. Afin d’être dédommagé en cas d’incident lié à votre système, il vous faut peut-être ajouter un avenant à votre assurance habitation si votre réserve est en sous-sol. Cela pourrait occasionner une augmentation de votre prime.

Comme toutes les autres sources de chaleur, l’huile de chauffage est plus efficace dans une demeure étanche. L’heure n’est pas au gaspillage.