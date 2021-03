Alors que le campagne de vaccination s'accélère un peu partout au Québec, c’est le mardi 9 mars que le site de vaccination contre la COVID-19 de Blainville, situé au 820, boul. du Curé-Labelle, a ouvert ses portes.

L’ouverture de ce nouveau centre de vaccination à Blainville s’inscrit dans l’optique d’un grand déploiement des huit sites de vaccination de masse pour la région des Laurentides.

Le CISSS des Laurentides se dit heureux d’offrir la vaccination à la population, et ce, en respectant les groupes et les tranches d’âge prioritaires. Les personnes de 70 ans et plus (année de naissance 1951 ou avant) peuvent d'ailleurs prendre rendez-vous depuis peu dans les Laurentides.