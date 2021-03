Risques d’inondation printanière : Sainte-Thérèse en mode préventif 

En raison des quantités importantes de pluie annoncées dans les prochains jours, la Ville de Sainte-Thérèse procède à la livraison préventive de palettes de sacs de sable et de rouleaux de polythène dans le secteur à risque d’inondation de la rivière aux Chiens. Les citoyennes et les citoyens sont invités à ériger des digues devant les portes et les fenêtres de leurs résidences.

La Ville a également déposé du sable en vrac aux endroits suivants pour les citoyens résidant dans la zone inondable potentielle souhaitant remplir des sacs supplémentaires :

• Au parc Richelieu

• À l’intersection des rues De Rouen et De Roussy

• Sur la rue le Bouleteau

Des sacs vides et des attaches seront à la disposition des citoyens leur permettant de faire eux-mêmes des sacs de sable supplémentaires. Il est important de prévoir des pelles pour ce faire.

COVID-19

La Ville rappel qu'il est important de respecter les consignes sanitaires même en situation d’entraide : porter le masque ou le couvre-visage, respecter une distance de 2 mètres entre les personnes et se laver fréquemment les mains.

De plus, dans un contexte comparable à celui du printemps 2020, les directives du ministère de la Sécurité publique ne permettraient malheureusement pas à la Ville de Sainte-Thérèse d’ouvrir un centre d’hébergement temporaire en cas d’inondation. C’est pourquoi la Ville invite les citoyens habitant dans la zone à risque à songer à un endroit où se loger en cas d’évacuation.

Restez informés

Afin de connaître les gestes à poser avant une inondation, visitez le www.sainte-therese.ca > Sécurité publique > Mesures d'urgence > Inondation. Pour suivre les mises à jour, suivez la Ville sur Facebook. Il est également possible de s'inscrire au système de messages d’urgence automatisés de la Ville au www.sainte-therese.ca, pour être avisé par texto, courriel ou téléphone lors de situations urgentes.