Réouverture et allongement d'horaire pour la Ville de Blainville

La Ville de Blainville annonce, dès le mardi 6 avril, la réouverture de l’hôtel de ville ainsi que l’allongement de certains horaires, découlant notamment du couvre feu désormais imposé à 21 h 30.

Ces changements sont effectués dans le respect le plus strict des mesures sanitaires en vigueur (port du masque, désinfection des mains, distanciation physique, inscription dans un registre de visiteurs, etc.). De plus, les citoyens sont toujours priés de favoriser les services à distance, puisqu’une majorité des demandes peuvent être traitées en ligne, par courriel et par téléphone. Il suffit de s’informer auprès du service concerné.

Hôtel de ville/comptoir multiservice

- D’ici au 1er avril inclusivement : ouvert sur rendez-vous uniquement.

- 2 et 5 avril : fermé en raison du congé pascal.

- Dès le 6 avril : ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

- Jusqu’à nouvel ordre : fermé sur l’heure du dîner.

- Accès au bâtiment uniquement par la porte d’entrée à l’avant (1000, chemin du Plan-Bouchard).

- Espaces de stationnement disponibles à l’avant et sur le côté (près du chemin de fer).

Complexe municipal/comptoir de service

- D’ici au 1er avril inclusivement : services à distance seulement.

- 2 et 5 avril : fermé en raison du congé pascal.

- Dès le 6 avril : ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Bibliothèque Paul-Mercier

- Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 10 h à 17 h.

- Mardi et jeudi : 13 h à 19 h 30 (dès le 6 avril : fermeture à 20 h).

- Dimanche : fermée.

- Emprunts : accès aux rayons.

- Retour de documents : chutes à documents de la bibliothèque Paul-Mercier et de la caserne 7 (sud).

- Espaces d'étude et postes informatiques : réservation obligatoire avant 15 h la veille, au 450 434-5206, poste 7726.

Centre récréoaquatique

- Comptoir loisirs : lundi au vendredi, de 6 h 15 à 20 h 30.

- Samedi et dimanche : 7 h à 16 h.

- Lundi 5 avril : 10 h à 16 h.

- Plages horaires de bain libre tous les jours, sur réservation seulement.

- Horaire disponible en ligne.

Aréna

- Plages horaires de patinage libre sur réservation seulement.

- Horaire disponible en ligne.

- Ajout de location de glace sous certaines conditions (Renseignements et réservations : écrire à [email protected]).

Centre d’exposition

- Fermé jusqu'au 6 avril.

- Dès le 7 avril, retour à l'horaire habituel ;

- Mercredi, jeudi, vendredi : 13 h à 17 h.

- Samedi et dimanche : 10 h à 16 h.

- Visites libres, sans réservation (seul ou en bulle familiale). Parcours de visite avec signalisation au sol.

- Visites et activités de groupe suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Parcs canins

- En raison du couvre-feu, les parcs canins sont fermés de 21 h à 5 h.

La Zone - loisirs jeunesse

- Prendre note que La Zone – loisirs jeunesse demeure fermée jusqu’à nouvel ordre.