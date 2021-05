La démarche Stationnement écoresponsable prend son envol dans quatre nouvelles régions du Québec

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) est annonce sa collaboration avec, entre autres, le Conseil régional de l’environnement de Laval, d’étendre la démarche Stationnement écoresponsable dans ces quatre régions du Québec.

Lancée en 2017 par le CRE-Montréal, la démarche vise à accompagner les propriétaires et gestionnaires d’aires de stationnement, les promoteurs, les firmes d’aménagement et architecture, ainsi que les élus et fonctionnaires municipaux dans la gestion, l’aménagement et la réglementation écoresponsable des aires de stationnement.

« Ce projet permet de repenser le stationnement en lieux plus sécuritaires, inclusifs, vivants et verts ! C’est cette image que le CRE Montérégie veut développer avec les acteurs de notre région », souligne Andréanne Paris, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie

Attestation Stationnement écoresponsable

Avec la collaboration d’un comité d’experts, les projets de stationnements les plus prometteurs peuvent se voir remettre l’Attestation Stationnement écoresponsable en répondant à un ensemble de critères qui touchent :

∙ la planification et l’intégration du projet dans son environnement urbain

∙ l’intégration des modes de déplacements durables

∙ le verdissement et la gestion de l’eau pluviale dans le stationnement

∙ la promotion des actions posées et la sensibilisation des publics

« En unissant nos forces avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal, soutenu par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ce conseil est bien placé pour connaître les besoins et les occasions à saisir sur le terrain. Bravo pour votre démarche Stationnement écoresponsable », mentionne Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

La démarche Stationnement écoresponsable bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.