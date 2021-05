Collecte de sang de la Ville de Sainte-Thérèse 

La Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à la 22e édition de sa collecte de sang annuelle, les 25 et 26 mai prochains. La collecte se déroulera sur rendez-vous seulement, de 10 h 30 à 19 h 30, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville (120, boul. du Séminaire).

Dans les circonstances particulières dues à la pandémie de COVID-19, les citoyens sont encouragés à visiter le www.hema-quebec.qc.ca afin de valider leur admissibilité. Voyez également les différentes mesures d’hygiène et de sécurité lors des collectes de sang. Si vous êtes admissible, réservez votre place via le formulaire disponible sur le site Web d’Héma-Québec, au 1 800 343-7264 ou encore à l’adresse [email protected]

« Cette année encore, nous faisons appel à votre grande générosité pour notre collecte. Effectuer un don de sang est une déjà bonne action, et celle-ci prend tout son sens dans le contexte que nous connaissons présentement. Plus que jamais, nous avons besoin de vous, alors les 25 et 26 mai, soyez au rendez-vous », mentionne madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

« Organisé par le Service de sécurité incendie de la Ville depuis maintenant 22 ans, cet événement est sans contredit un des plus importants de la région. Afin de répondre aux besoins qui sont criants, nous avons pour objectif d’accueillir 250 donneurs cette année, et nous comptons bien y arriver avec la générosité des Thérésiennes et des Thérésiens », ajoute Stéphane Dufour, responsable de la collecte pour la Ville de Sainte-Thérèse et chef de division - intervention et projets spéciaux au Service de sécurité incendie.