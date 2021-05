Rattrapage financier et de l’accélération des projets hospitaliers pour la région des Laurentides

Les membres du comité directeur de la Coalition Santé Laurentides portent à l’attention du grand public l’adoption récente, jeudi le 6 mai 2021 dernier, d’une Motion unanime sur le rattrapage financier et l’accélération des projets hospitaliers pour la région des Laurentides, à l’Assemblée nationale, appuyée de tous les partis politiques de l’Assemblée, de même que les députés indépendants.

Cette motion est adoptée dans le but de « demander au gouvernement de soutenir la région des Laurentides en misant sur un rattrapage financier et une accélération des projets de modernisation et d’agrandissement de ses centres hospitaliers ». Présentée par le député de Chomedey, Guy Ouellette, cette Motion représente à toutes fins pratiques les trois demandes formulées par la Coalition Santé Laurentides à l’occasion de son lancement du 25 avril 2021 dernier.

« Cette reconnaissance est une excellente nouvelle pour la région des Laurentides. Je tiens à remercier chaleureusement les formations politiques à l’Assemblée nationale, de même que les députés indépendants, particulièrement le député de Chomedey, pour avoir reconnu l’état d’urgence du système de santé et de services sociaux des Laurentides et ses infrastructures hospitalières vétustes », affirme Bruno Laroche, président de la Coalition Santé Laurentides (CSL) et président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL).

Traduire la volonté en actions

Forte de cette reconnaissance politique, la CSL entend profiter du dernier droit avant les vacances estivales pour effectuer des représentations auprès des autorités pour traduire la volonté en actions.

Une demande de rencontre du caucus des députés et ministres de la région a été formulée et les membres de la CSL souhaitent rencontrer également le Cabinet du Premier ministre et le Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux. Une demande de rencontre avec le conseil d’administration du CISSS des Laurentides constitue la prochaine étape.